РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4399 посетителей онлайн
Новости Фото
2 083 3

Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть пострадавшая. ФОТО

В ночь на 8 декабря в Каменском районе Днепропетровской области прогремели взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак

"Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", - говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки в 5 многоквартирных домах разбиты окна. Побиты коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач.

Не прекращает враг обстрелов Никополя. Так до полуночи ударил по городу из тяжелой артиллерии.

"Какие последствия удара - выясняют специалисты. Впрочем, главное - обошлось без раненых", - добавил Лысак.

Напомним, в течение 7 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией, "Градом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге объявлен День траура

Кам'янський район: обстріл 8 грудня
Кам'янський район: обстріл 8 грудня
Кам'янський район: обстріл 8 грудня

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944) Каменский район (6)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапка, та заспокойся вже, краще, добре розженись та влупись головою об крємлевскую стенку.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:33 Ответить
 
 