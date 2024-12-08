Ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками, есть пострадавшая. ФОТО

В ночь на 8 декабря в Каменском районе Днепропетровской области прогремели взрывы. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак

"Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", - говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки в 5 многоквартирных домах разбиты окна. Побиты коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач.

Не прекращает враг обстрелов Никополя. Так до полуночи ударил по городу из тяжелой артиллерии.

"Какие последствия удара - выясняют специалисты. Впрочем, главное - обошлось без раненых", - добавил Лысак.

Напомним, в течение 7 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией, "Градом".

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