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Новини
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Сили ППО збили 39 ворожих безпілотників з 74, ще 46 - локаційно втрачено, - Повітряні сили

З вечора 7 грудня російські загарбники атакували Україну 74 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. БпЛА запускались з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморськ-Ахтарська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

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Інфографіка: результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4133) ППО (3172) Повітряні сили (2621)


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Топ коментарі
+4
Вже,як у конашенкова. "Из 100 целей збито 100500"
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08.12.2024 09:13
+2
В заголовку одна кількість збитих, в новині інша …
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08.12.2024 09:01
+2
39+46=74?
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08.12.2024 09:09
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В заголовку одна кількість збитих, в новині інша …
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08.12.2024 09:01 Відповісти
У Василя було 5 яблук , 3 він віддав Петру , та 2 Степану
У Василя залишилось 4 яблука🧐
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08.12.2024 09:02 Відповісти
''Локаційно втрачені''? Та пишіть вже -"казна-де впали, і казна-що підірвали''.
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08.12.2024 09:08 Відповісти
39+46=74?
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08.12.2024 09:09 Відповісти
Вже,як у конашенкова. "Из 100 целей збито 100500"
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08.12.2024 09:13 Відповісти
Було 74. 39 збили, 46 док.втрпчено. 39+46=85
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08.12.2024 09:19 Відповісти
в названии ошибка - не 39, а 28 сбито
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08.12.2024 09:27 Відповісти
Що 39, що 28 не корелюються зі звітом ГШ в 29 БПЛА
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08.12.2024 09:43 Відповісти
Вже писав - така "інфографіка" до дупи. Намалюйте загальну кількість, кольором позначте кількість збитих, "втрачених" та "повернувшихся до дому"... Може тоді помилок буде менше?
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08.12.2024 10:17 Відповісти
Може бульбофюрер підкаже
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08.12.2024 10:24 Відповісти
39+46=85 - із 74. Щось з арифметикою негаразд. Мабуть, правильним є кількість збитих у тесті - 28 (а не 39).
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08.12.2024 10:45 Відповісти
 
 