Сили ППО збили 39 ворожих безпілотників з 74, ще 46 - локаційно втрачено, - Повітряні сили
З вечора 7 грудня російські загарбники атакували Україну 74 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. БпЛА запускались з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморськ-Ахтарська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.
46 безпілотників локаційно втрачено.
Через падіння збитого шахеда у Кам’янському на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.
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