МЗС про можливу поставку THAAD Україні: обговорюємо різні типи систем, які можуть бути передані

Україна обговорює із союзниками постачання різних систем протиповітряної оборони, зокрема, і комплексу THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети середньої дальності.

Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Речника попросили прокоментувати переговори стосовно THAAD.

"Немає тем табу у спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні. Тому йде обговорення різних типів цих систем, які можуть бути передані",- відповів речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що раніше очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

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