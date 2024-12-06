МЗС про можливу поставку THAAD Україні: обговорюємо різні типи систем, які можуть бути передані
Україна обговорює із союзниками постачання різних систем протиповітряної оборони, зокрема, і комплексу THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети середньої дальності.
Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Речника попросили прокоментувати переговори стосовно THAAD.
"Немає тем табу у спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні. Тому йде обговорення різних типів цих систем, які можуть бути передані",- відповів речник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, що раніше очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".
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Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
то де наша яз? де томагавки?