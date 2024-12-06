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МЗС про можливу поставку THAAD Україні: обговорюємо різні типи систем, які можуть бути передані

МЗС про можливу поставку THAAD Україні

Україна обговорює із союзниками постачання різних систем протиповітряної оборони, зокрема, і комплексу THAAD, який може перехоплювати балістичні ракети середньої дальності.

Про це під час пресконференції заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Речника попросили прокоментувати переговори стосовно THAAD.

"Немає тем табу у спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні. Тому йде обговорення різних типів цих систем, які можуть бути передані",- відповів речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що раніше очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

Читайте також: Країни НАТО знайшли системи ППО, які можна швидко передати Україні, - МЗС

Автор: 

МЗС (4121) ППО (3183) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+4
Обов'язково! Але не треба казати, що нехай спочатку вони підуть, а потім я. Тому що цей сцикунскій скульож я вже почті три роки чую.
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06.12.2024 23:13
+3
потрібне не ППО а томагавки з дозвілом бити по кацапстану
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06.12.2024 22:46
+3
І який же "зайвий" THAAD нам дадуть? С 7 наявних?
Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
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06.12.2024 23:35
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06.12.2024 22:21 Відповісти
Ракета сама не полетить, там, такі, потрібні люди. Давайте хлопці мобілізуйтесь, всі разом виграєм цю кляту війну.
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06.12.2024 22:27 Відповісти
А в "разом" входять прокурори, мєнти, чиновники, мажори, друзі зєлєнскава?
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06.12.2024 23:00 Відповісти
Обов'язково! Але не треба казати, що нехай спочатку вони підуть, а потім я. Тому що цей сцикунскій скульож я вже почті три роки чую.
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06.12.2024 23:13 Відповісти
потрібне не ППО а томагавки з дозвілом бити по кацапстану
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06.12.2024 22:46 Відповісти
параша дякує тихому за гучне підтвердження дєрьмаковської маляви.
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06.12.2024 22:47 Відповісти
працюють "не покладая рук" - Козирь і Ко
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06.12.2024 22:52 Відповісти
И сколько таких батарей нам дадут? Одну в лучшем случае прикрыть Банковую? Лучше бы нам Атакамсов тысячу дали с разрешением бить куда достанем. Они ефективнее чем орешник *****.
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06.12.2024 23:01 Відповісти
І який же "зайвий" THAAD нам дадуть? С 7 наявних?
Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
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06.12.2024 23:35 Відповісти
Немає тем табу у спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні???
то де наша яз? де томагавки?
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07.12.2024 01:15 Відповісти
Так хрипатий сьогодні вже пропіарив фундервафлю Пекло, може бити і без дозволу.
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07.12.2024 01:41 Відповісти
Подивимось на ефективність. І на швидкість виробництва (кількість)
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07.12.2024 21:23 Відповісти
 
 