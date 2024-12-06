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МИД о возможной поставке THAAD Украине: обсуждаем различные типы систем, которые могут быть переданы

МЗС про можливу поставку THAAD Україні

Украина обсуждает с союзниками поставки различных систем противовоздушной обороны, в частности, и комплекса THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты средней дальности.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Спикера попросили прокомментировать переговоры по THAAD.

"Нет тем табу в общении с партнерами относительно оружия и типов систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому идет обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы",- ответил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины системами, которые способны сбивать баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

Читайте также: Страны НАТО нашли системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД

Автор: 

МИД (6939) ПВО (2727) перехват (342)


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Топ комментарии
+4
Обов'язково! Але не треба казати, що нехай спочатку вони підуть, а потім я. Тому що цей сцикунскій скульож я вже почті три роки чую.
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06.12.2024 23:13
+3
потрібне не ППО а томагавки з дозвілом бити по кацапстану
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06.12.2024 22:46
+3
І який же "зайвий" THAAD нам дадуть? С 7 наявних?
Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
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06.12.2024 23:35
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Сад...
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06.12.2024 22:21 Ответить
Ракета сама не полетить, там, такі, потрібні люди. Давайте хлопці мобілізуйтесь, всі разом виграєм цю кляту війну.
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06.12.2024 22:27 Ответить
А в "разом" входять прокурори, мєнти, чиновники, мажори, друзі зєлєнскава?
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06.12.2024 23:00 Ответить
Обов'язково! Але не треба казати, що нехай спочатку вони підуть, а потім я. Тому що цей сцикунскій скульож я вже почті три роки чую.
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06.12.2024 23:13 Ответить
потрібне не ППО а томагавки з дозвілом бити по кацапстану
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06.12.2024 22:46 Ответить
параша дякує тихому за гучне підтвердження дєрьмаковської маляви.
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06.12.2024 22:47 Ответить
працюють "не покладая рук" - Козирь і Ко
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06.12.2024 22:52 Ответить
И сколько таких батарей нам дадут? Одну в лучшем случае прикрыть Банковую? Лучше бы нам Атакамсов тысячу дали с разрешением бить куда достанем. Они ефективнее чем орешник *****.
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06.12.2024 23:01 Ответить
І який же "зайвий" THAAD нам дадуть? С 7 наявних?
Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
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06.12.2024 23:35 Ответить
Немає тем табу у спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні???
то де наша яз? де томагавки?
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07.12.2024 01:15 Ответить
Так хрипатий сьогодні вже пропіарив фундервафлю Пекло, може бити і без дозволу.
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07.12.2024 01:41 Ответить
Подивимось на ефективність. І на швидкість виробництва (кількість)
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07.12.2024 21:23 Ответить
 
 