МИД о возможной поставке THAAD Украине: обсуждаем различные типы систем, которые могут быть переданы

Украина обсуждает с союзниками поставки различных систем противовоздушной обороны, в частности, и комплекса THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты средней дальности.

Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Спикера попросили прокомментировать переговоры по THAAD.

"Нет тем табу в общении с партнерами относительно оружия и типов систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому идет обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы",- ответил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины системами, которые способны сбивать баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

Читайте также: Страны НАТО нашли системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД