МИД о возможной поставке THAAD Украине: обсуждаем различные типы систем, которые могут быть переданы
Украина обсуждает с союзниками поставки различных систем противовоздушной обороны, в частности, и комплекса THAAD, который может перехватывать баллистические ракеты средней дальности.
Об этом во время пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Спикера попросили прокомментировать переговоры по THAAD.
"Нет тем табу в общении с партнерами относительно оружия и типов систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому идет обсуждение различных типов этих систем, которые могут быть переданы",- ответил представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, что ранее глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины системами, которые способны сбивать баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".
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Заберуть один з Ізраїля - головного союзника на Близькому Сході? Чи може з Південної Кореї, де прикриває бази США від КНДР та КНР? А може з Гуаму, де прикриває надважливу базу США в Тихому океані? Чи з Гаваїв? Чи справа йде про одну з 3 що залишились, котрі кочують по всьому світу закриваючи тимчасово різні дірки в протиракетній обороні НАТО та США?
Чи мова йде про восьму систему, котра буде в 2025 році, і на яку вже є черга, починаючи з того ж самого Ізраїлю?
Немає просто чого дати, не-ма-є.
Правда можна попрохати в улюбленого зеленими Глобального Півдня - в Саудівській Аравії. Вони за шалені гроші, в 2021, замовили 7 систем, отримають їх в 2026. Може поділяться?
І це не піднімаючи питання ракет. Якщо їх роблять так же "швидко", як і самі системи, то до 2030 штук 40 нам і передадуть.
то де наша яз? де томагавки?