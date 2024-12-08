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Силы ПВО сбили 39 вражеских беспилотников из 74, еще 46 – локационно потеряны, - Воздушные силы

С вечера 7 декабря российские захватчики атаковали Украину 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. БпЛА запускались из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморск-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

46 беспилотников локально потеряны.

Из-за падения сбитого шахеда в Каменском Днепропетровской области, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о возможной поставке THAAD Украине: обсуждаем различные типы систем, которые могут быть переданы

Інфографіка: результат роботи ППО

Автор: 

беспилотник (3586) ПВО (2744) Воздушные силы (2291)


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Топ комментарии
+4
Вже,як у конашенкова. "Из 100 целей збито 100500"
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08.12.2024 09:13
+2
В заголовку одна кількість збитих, в новині інша …
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08.12.2024 09:01
+2
39+46=74?
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08.12.2024 09:09
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В заголовку одна кількість збитих, в новині інша …
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08.12.2024 09:01 Ответить
У Василя було 5 яблук , 3 він віддав Петру , та 2 Степану
У Василя залишилось 4 яблука🧐
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08.12.2024 09:02 Ответить
''Локаційно втрачені''? Та пишіть вже -"казна-де впали, і казна-що підірвали''.
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08.12.2024 09:08 Ответить
39+46=74?
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08.12.2024 09:09 Ответить
Вже,як у конашенкова. "Из 100 целей збито 100500"
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08.12.2024 09:13 Ответить
Було 74. 39 збили, 46 док.втрпчено. 39+46=85
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08.12.2024 09:19 Ответить
в названии ошибка - не 39, а 28 сбито
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08.12.2024 09:27 Ответить
Що 39, що 28 не корелюються зі звітом ГШ в 29 БПЛА
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08.12.2024 09:43 Ответить
Вже писав - така "інфографіка" до дупи. Намалюйте загальну кількість, кольором позначте кількість збитих, "втрачених" та "повернувшихся до дому"... Може тоді помилок буде менше?
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08.12.2024 10:17 Ответить
Може бульбофюрер підкаже
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08.12.2024 10:24 Ответить
39+46=85 - із 74. Щось з арифметикою негаразд. Мабуть, правильним є кількість збитих у тесті - 28 (а не 39).
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08.12.2024 10:45 Ответить
 
 