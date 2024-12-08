Силы ПВО сбили 39 вражеских беспилотников из 74, еще 46 – локационно потеряны, - Воздушные силы

С вечера 7 декабря российские захватчики атаковали Украину 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. БпЛА запускались из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморск-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 28 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

46 беспилотников локально потеряны.

Из-за падения сбитого шахеда в Каменском Днепропетровской области, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

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