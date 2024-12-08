"Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков есть повреждения (обновлено). ФОТО

В ночь на воскресенье, 8 декабря 2024 года, российский враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели.

Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Последствия вражеской атаки "Шахедами"

По данным ОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов поврежден 1 частный дом, 2 хозяйственные постройки и теплица. Повреждения дома незначительные - выбиты окна, посечен фасад.

Вместе с местными властями уже работаем над оперативным предоставлением необходимой помощи владельцам жилья.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.







Как информировали Воздушные силы, силы ПВО сбили 39 вражеских беспилотников из 74, еще 46 - локально потеряно. Из-за падения сбитого шахеда в Каменском Днепропетровской области, повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывают помощь.