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Враг атаковал Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона на 11-річного хлопчика

8 декабря 2024 года российские военные совершили очередную атаку на Антоновку с помощью беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В результате сброса взрывного устройства по одной из улиц погиб 73-летний мужчина.

Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

Смотрите также: За сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Херсонщины. Утром ударил по Камышанам и Антоновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

дроны (3909) Антоновка (67)


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