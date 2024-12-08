Враг атаковал Антоновку на Херсонщине, погиб мужчина

8 декабря 2024 года российские военные совершили очередную атаку на Антоновку с помощью беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В результате сброса взрывного устройства по одной из улиц погиб 73-летний мужчина.

Прокуроры совместно со следователями принимают все необходимые меры для документирования преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил РФ.

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