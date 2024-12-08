Ворог атакував Антонівку на Херсонщині, загинув чоловік

8 грудня 2024 року російські військові здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Унаслідок скидання вибухового пристрою по одній із вулиць загинув 73-річний чоловік.

Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ.

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