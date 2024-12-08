Бойцы 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курском направлении и уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт. ВИДЕО

Николаевские морпехи 36-й бригады на Курском направлении ежедневно отражают штурмы российских военных. Армейцы РФ пытаются прорвать оборону украинских войск.

Так на этот раз бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт, укрытие противника, минометный расчет и ликвидировали пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовали украинские воины в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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