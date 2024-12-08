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Новости Война
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Бойцы 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курском направлении и уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт. ВИДЕО

Николаевские морпехи 36-й бригады на Курском направлении ежедневно отражают штурмы российских военных. Армейцы РФ пытаются прорвать оборону украинских войск.

Так на этот раз бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт, укрытие противника, минометный расчет и ликвидировали пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовали украинские воины в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

штурм (520) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Курск (1092)


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Мальчики в трусиках трошки зігрілися
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08.12.2024 17:45 Ответить
Таке кіно дивився б вічно.
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08.12.2024 19:33 Ответить
36 Бригада Українських Морпіхів - як вас не вистачає в Україні. Вовки.
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08.12.2024 21:17 Ответить
Феєрична феєрія мандрів для русні, а особливо на квадроциклі. Шолом треба вдівти на макітру
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09.12.2024 09:49 Ответить
 
 