Бойцы 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курском направлении и уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт. ВИДЕО
Николаевские морпехи 36-й бригады на Курском направлении ежедневно отражают штурмы российских военных. Армейцы РФ пытаются прорвать оборону украинских войск.
Так на этот раз бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили квадроцикл с десантом, автотранспорт, укрытие противника, минометный расчет и ликвидировали пехотинцев.
Соответствующее видео опубликовали украинские воины в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
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Michael Barsukov
показать весь комментарий08.12.2024 17:45 Ответить Мне нравится 2
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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Danger Zone
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