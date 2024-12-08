Бійці 36 ОБрМП відбили ворожий штурм на Курському напрямку та знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт. ВIДЕО
Миколаївські морпіхи 36-ої бригади на Курському напрямку щодня відбивають штурми російських військових. Армійці РФ намагаються прорвати оборону українських військ.
Так цього разу бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт, укриття противника, мінометний розрахунок та ліквідували піхотинців.
Відповідне відео опублікували українські воїни у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Michael Barsukov
показати весь коментар08.12.2024 17:45 Відповісти Мені подобається 2
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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Danger Zone
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