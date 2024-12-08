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Новини Війна
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Бійці 36 ОБрМП відбили ворожий штурм на Курському напрямку та знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт. ВIДЕО

Миколаївські морпіхи 36-ої бригади на Курському напрямку щодня відбивають штурми російських військових. Армійці РФ намагаються прорвати оборону українських військ.

Так цього разу бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт, укриття противника, мінометний розрахунок та ліквідували піхотинців.

Відповідне відео опублікували українські воїни у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші розвідники позбавили росіян сигналу ретрансляторів, атакували замасковану військову техніку. ВIДЕО

Автор: 

штурм (231) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Курськ (1102)


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Мальчики в трусиках трошки зігрілися
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08.12.2024 17:45 Відповісти
Таке кіно дивився б вічно.
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08.12.2024 19:33 Відповісти
36 Бригада Українських Морпіхів - як вас не вистачає в Україні. Вовки.
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08.12.2024 21:17 Відповісти
Феєрична феєрія мандрів для русні, а особливо на квадроциклі. Шолом треба вдівти на макітру
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09.12.2024 09:49 Відповісти
 
 