Бійці 36 ОБрМП відбили ворожий штурм на Курському напрямку та знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт. ВIДЕО

Миколаївські морпіхи 36-ої бригади на Курському напрямку щодня відбивають штурми російських військових. Армійці РФ намагаються прорвати оборону українських військ.

Так цього разу бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти знищили квадроцикл з десантом, автотранспорт, укриття противника, мінометний розрахунок та ліквідували піхотинців.

Відповідне відео опублікували українські воїни у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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