Наші розвідники позбавили росіян сигналу ретрансляторів, атакували замасковану військову техніку. ВIДЕО
Українські розвідники спецпідрозділу "Firebird" завдали ударів по логістиці окупантів. Росіян позбавили сигналу антен та ретрансляторів, спалили ворожі транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників.
Пріоритет бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" - знищення логістики, зв’язку та засобів спостереження російських окупантів.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі ГУР МО, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар08.12.2024 23:27 Відповісти Мені подобається 0
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