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Сили оборони зробили кілька пострілів із 120-мм міномета і знищили блокпост росіян неподалік Північного кордону. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" неподалік Північного кордону зробили кілька пострілів із 120-мм міномета і знищили блокпост росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожі гармату, міномет, камеру спостереження, "буханку", а також ліквідували 5 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) знищення (7194)


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Топ коментарі
+5
Хорошими має бути не лише мінометник, але й міни.
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08.12.2024 14:55
+4
Хороший мінометник може покласти міну з першого оазу куди потрібно
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08.12.2024 14:15
+3
"...нанесли кілька пострілів із 120-мм міномета" - всі інші міни повернули на переробку! Браковані....
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08.12.2024 14:32
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Скільки ЯЩИКІВ мін на ці спроби витратили?!
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08.12.2024 14:10 Відповісти
Хороший мінометник може покласти міну з першого оазу куди потрібно
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08.12.2024 14:15 Відповісти
Хорошими має бути не лише мінометник, але й міни.
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08.12.2024 14:55 Відповісти
Це якщо позиція пристріляна.
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08.12.2024 15:23 Відповісти
Дуже влучно
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08.12.2024 14:17 Відповісти
"...нанесли кілька пострілів із 120-мм міномета" - всі інші міни повернули на переробку! Браковані....
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08.12.2024 14:32 Відповісти
Міни вибухають - погано ! Міни не вибухають - погано ! Красунчик !
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08.12.2024 23:48 Відповісти
Браковані - оце погано....
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09.12.2024 09:21 Відповісти
звичайно
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10.12.2024 22:49 Відповісти
але не для Вас...
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10.12.2024 22:51 Відповісти
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11.12.2024 14:15 Відповісти
Яка потужна перемога Міноборонпрому - міни вистрелили і долетіли! Нагородити виробника вищими нагородами!
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08.12.2024 14:48 Відповісти
Когда уйло нападет на Европу, окажется, что Украину давно уже приняли в НАТО
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08.12.2024 15:25 Відповісти
А мы просто выразим глубочайшую озабоченность по поводу кризиса в Европе
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08.12.2024 15:26 Відповісти
зельоні ******** попросили знайти хоч щось з 120мм мінами .. щоб сказати - ось дивіться, іноді стріляє..

істоти відосні
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08.12.2024 15:37 Відповісти
Прикордонники-мінометники "Сталевого кордону" = Молодці!!!
А всі незадоволені, - ідуть на буй.
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08.12.2024 16:10 Відповісти
ти вже давно на бую обертаєшся, холуй зелений )
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08.12.2024 16:15 Відповісти
 
 