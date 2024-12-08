Сили оборони зробили кілька пострілів із 120-мм міномета і знищили блокпост росіян неподалік Північного кордону. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" неподалік Північного кордону зробили кілька пострілів із 120-мм міномета і знищили блокпост росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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