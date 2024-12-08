РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4390 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 592 17

Силы обороны произвели несколько выстрелов из 120-мм миномета и уничтожили блокпост россиян недалеко от Северной границы. ВИДЕО

Пограничники "Стального кордона" недалеко от Северной границы произвели несколько выстрелов из 120-мм миномета и уничтожили блокпост россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили вражеские орудие, миномет, камеру наблюдения, "буханку", а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Хорошими має бути не лише мінометник, але й міни.
показать весь комментарий
08.12.2024 14:55
+4
Хороший мінометник може покласти міну з першого оазу куди потрібно
показать весь комментарий
08.12.2024 14:15
+3
"...нанесли кілька пострілів із 120-мм міномета" - всі інші міни повернули на переробку! Браковані....
показать весь комментарий
08.12.2024 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки ЯЩИКІВ мін на ці спроби витратили?!
показать весь комментарий
08.12.2024 14:10 Ответить
Хороший мінометник може покласти міну з першого оазу куди потрібно
показать весь комментарий
08.12.2024 14:15 Ответить
Хорошими має бути не лише мінометник, але й міни.
показать весь комментарий
08.12.2024 14:55 Ответить
Це якщо позиція пристріляна.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:23 Ответить
Дуже влучно
показать весь комментарий
08.12.2024 14:17 Ответить
"...нанесли кілька пострілів із 120-мм міномета" - всі інші міни повернули на переробку! Браковані....
показать весь комментарий
08.12.2024 14:32 Ответить
Міни вибухають - погано ! Міни не вибухають - погано ! Красунчик !
показать весь комментарий
08.12.2024 23:48 Ответить
Браковані - оце погано....
показать весь комментарий
09.12.2024 09:21 Ответить
звичайно
показать весь комментарий
10.12.2024 22:49 Ответить
але не для Вас...
показать весь комментарий
10.12.2024 22:51 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2024 14:15 Ответить
Яка потужна перемога Міноборонпрому - міни вистрелили і долетіли! Нагородити виробника вищими нагородами!
показать весь комментарий
08.12.2024 14:48 Ответить
Когда уйло нападет на Европу, окажется, что Украину давно уже приняли в НАТО
показать весь комментарий
08.12.2024 15:25 Ответить
А мы просто выразим глубочайшую озабоченность по поводу кризиса в Европе
показать весь комментарий
08.12.2024 15:26 Ответить
зельоні ******** попросили знайти хоч щось з 120мм мінами .. щоб сказати - ось дивіться, іноді стріляє..

істоти відосні
показать весь комментарий
08.12.2024 15:37 Ответить
Прикордонники-мінометники "Сталевого кордону" = Молодці!!!
А всі незадоволені, - ідуть на буй.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:10 Ответить
ти вже давно на бую обертаєшся, холуй зелений )
показать весь комментарий
08.12.2024 16:15 Ответить
 
 