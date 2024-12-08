Силы обороны произвели несколько выстрелов из 120-мм миномета и уничтожили блокпост россиян недалеко от Северной границы. ВИДЕО
Пограничники "Стального кордона" недалеко от Северной границы произвели несколько выстрелов из 120-мм миномета и уничтожили блокпост россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
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