Пограничники уничтожили вражеские орудие, миномет, камеру наблюдения, "буханку", а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО
Дроны бригады "Гарт" уничтожили орудие "Рапира", миномет, камеру наблюдения, "буханку", на которой подвозили оккупантов и БК, а также ликвидировали пятерых российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий08.12.2024 13:07 Ответить Мне нравится 3
Amber
показать весь комментарий08.12.2024 13:34 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль