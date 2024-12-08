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Пограничники уничтожили вражеские орудие, миномет, камеру наблюдения, "буханку", а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Дроны бригады "Гарт" уничтожили орудие "Рапира", миномет, камеру наблюдения, "буханку", на которой подвозили оккупантов и БК, а также ликвидировали пятерых российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6909)


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Гартуймося! Героям - Слава, загарбниками - люта Смерть!
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08.12.2024 13:07 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.12.2024 13:34 Ответить
 
 