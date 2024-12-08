Пограничники уничтожили вражеские орудие, миномет, камеру наблюдения, "буханку", а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Дроны бригады "Гарт" уничтожили орудие "Рапира", миномет, камеру наблюдения, "буханку", на которой подвозили оккупантов и БК, а также ликвидировали пятерых российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Госпогранслужбы опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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