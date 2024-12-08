Прикордонники знищили ворожі гармату, міномет, камеру спостереження, "буханку", а також ліквідували 5 окупантів. ВIДЕО
Дрони бригади "Гарт" знищили гармату "Рапіра", міномет, камеру спостереження, "буханку", якою підвозили окупантів та БК, а також ліквідували п’ятьох російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар08.12.2024 13:07 Відповісти Мені подобається 3
Amber
показати весь коментар08.12.2024 13:34 Відповісти Мені подобається 1
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