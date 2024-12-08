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Прикордонники знищили ворожі гармату, міномет, камеру спостереження, "буханку", а також ліквідували 5 окупантів. ВIДЕО

Дрони бригади "Гарт" знищили гармату "Рапіра", міномет, камеру спостереження, "буханку", якою підвозили окупантів та БК, а також ліквідували п’ятьох російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Дивіться: Спецпризначенці ССО захопили ворожі позиції, ліквідували трьох окупантів та взяли одного полоненого: "Виходь, тварь!". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) знищення (7194)


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Гартуймося! Героям - Слава, загарбниками - люта Смерть!
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08.12.2024 13:07 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.12.2024 13:34 Відповісти
 
 