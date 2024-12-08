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Новини Відео Війна
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Спецпризначенці ССО захопили ворожі позиції, ліквідували трьох окупантів та взяли одного полоненого: "Виходь, тварь!". ВIДЕО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій увірвались з тилу на ворожі позиції, зачистили їх від окупантів, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил оборони України.

Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО ліквідували трьох російських військових і ще одного змусили здатися в полон.

Під час спеціальних дій ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка". Після успішно виконаного завдання група відійшла з одним пораненим побратимом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Ліквідований російський піхотинець валяється на землі напівголий на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) полон (1556) ССО (519)


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Топ коментарі
+10
Там вместо штурмовиков нужно пускать бронированный екскаватор или танк с ковшом и зарывать тварей в тех норах живьем.
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08.12.2024 12:48
+9
Слава Героям!Смерть ворогам!
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08.12.2024 12:59
+9
Слава українським козакам , казкові Герої ! Смерть рашитським окупантам !
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08.12.2024 13:34
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взяли одного полоненого: "Виходь, тварь!" Джерело: https://censor.net/ua/v3524001

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08.12.2024 12:39 Відповісти
ТВАРИ дабра
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08.12.2024 13:16 Відповісти
Там вместо штурмовиков нужно пускать бронированный екскаватор или танк с ковшом и зарывать тварей в тех норах живьем.
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08.12.2024 12:48 Відповісти
Твій "танк з ковшом" називаеться БАТ...
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08.12.2024 13:12 Відповісти
Не доїде , бо знищать
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08.12.2024 19:18 Відповісти
А я не кажу, що "поїде"... Я просто назвав правильно "танк з ковшом"...
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08.12.2024 19:31 Відповісти
Дивує впертість цих зазомбованих довбо@бів, уже ж очевидно ,що їм "гайки", так вони ще й далі на гашетку жмуть , та хіба що не мимрять "за родіну за тупіна"
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08.12.2024 12:51 Відповісти
Слава Героям!Смерть ворогам!
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08.12.2024 12:59 Відповісти
Слава українським козакам , казкові Герої ! Смерть рашитським окупантам !
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08.12.2024 13:34 Відповісти
Шана і повага нашим воїнам
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08.12.2024 19:20 Відповісти
Щось останні час шось захоплють тіки спецпризначенці. Звичайні частини ЗСУ - це інше постачання зброї, техніки, увага. Тому і біжуть батальони та бригади з фронту. Трагедія продовжується поки керують шакал зеленський та йього шакальо.
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08.12.2024 20:25 Відповісти
 
 