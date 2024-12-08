Спецпризначенці ССО захопили ворожі позиції, ліквідували трьох окупантів та взяли одного полоненого: "Виходь, тварь!". ВIДЕО

Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій увірвались з тилу на ворожі позиції, зачистили їх від окупантів, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил оборони України.

Бій зав’язався, коли тактична група увірвалася на позиції ворога. Оператори ССО ліквідували трьох російських військових і ще одного змусили здатися в полон.

Під час спеціальних дій ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка". Після успішно виконаного завдання група відійшла з одним пораненим побратимом, повідомляє Цензор.НЕТ.

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