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Спецназовцы ССО захватили вражеские позиции, ликвидировали трех оккупантов и взяли одного пленного: "Выходи, тварь!". ВИДЕО

Операторы 3-го полка Сил специальных операций ворвались с тыла на вражеские позиции, зачистили их от оккупантов, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил обороны Украины.

Бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага. Операторы ССО ликвидировали трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен.

Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика". После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым собратом, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Ликвидированный российский пехотинец валяется на земле полуголый на Покровском направлении

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) плен (2606) ССО (526)


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Топ комментарии
+10
Там вместо штурмовиков нужно пускать бронированный екскаватор или танк с ковшом и зарывать тварей в тех норах живьем.
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08.12.2024 12:48
+9
Слава Героям!Смерть ворогам!
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08.12.2024 12:59
+9
Слава українським козакам , казкові Герої ! Смерть рашитським окупантам !
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08.12.2024 13:34
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взяли одного полоненого: "Виходь, тварь!" Джерело: https://censor.net/ua/v3524001

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08.12.2024 12:39 Ответить
ТВАРИ дабра
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08.12.2024 13:16 Ответить
Там вместо штурмовиков нужно пускать бронированный екскаватор или танк с ковшом и зарывать тварей в тех норах живьем.
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08.12.2024 12:48 Ответить
Твій "танк з ковшом" називаеться БАТ...
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08.12.2024 13:12 Ответить
Не доїде , бо знищать
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08.12.2024 19:18 Ответить
А я не кажу, що "поїде"... Я просто назвав правильно "танк з ковшом"...
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08.12.2024 19:31 Ответить
Дивує впертість цих зазомбованих довбо@бів, уже ж очевидно ,що їм "гайки", так вони ще й далі на гашетку жмуть , та хіба що не мимрять "за родіну за тупіна"
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08.12.2024 12:51 Ответить
Слава Героям!Смерть ворогам!
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08.12.2024 12:59 Ответить
Слава українським козакам , казкові Герої ! Смерть рашитським окупантам !
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08.12.2024 13:34 Ответить
Шана і повага нашим воїнам
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08.12.2024 19:20 Ответить
Щось останні час шось захоплють тіки спецпризначенці. Звичайні частини ЗСУ - це інше постачання зброї, техніки, увага. Тому і біжуть батальони та бригади з фронту. Трагедія продовжується поки керують шакал зеленський та йього шакальо.
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08.12.2024 20:25 Ответить
 
 