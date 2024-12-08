Спецназовцы ССО захватили вражеские позиции, ликвидировали трех оккупантов и взяли одного пленного: "Выходи, тварь!". ВИДЕО
Операторы 3-го полка Сил специальных операций ворвались с тыла на вражеские позиции, зачистили их от оккупантов, закрепились и завели туда дружественное подразделение Сил обороны Украины.
Бой завязался, когда тактическая группа ворвалась на позиции врага. Операторы ССО ликвидировали трех российских военных, и еще одного заставили сдаться в плен.
Во время специальных действий, враг пытался с дронов сбрасывать гранаты, однако воины ССО из стрелкового оружия сбили четыре российских "Мавика". После успешно выполненного задания, группа отошла с одним раненым собратом, сообщает Цензор.НЕТ.
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