Наши разведчики лишили россиян сигнала ретрансляторов, атаковали замаскированную военную технику. ВИДЕО
Украинские разведчики спецподразделения "Firebird" нанесли удары по логистике оккупантов. Россиян лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков.
Приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов.
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале ГУР МО, сообщает Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий08.12.2024 23:27 Ответить Мне нравится 0
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