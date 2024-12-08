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Наши разведчики лишили россиян сигнала ретрансляторов, атаковали замаскированную военную технику. ВИДЕО

Украинские разведчики спецподразделения "Firebird" нанесли удары по логистике оккупантов. Россиян лишили сигнала антенн и ретрансляторов, сожгли вражеские транспортные средства, замаскированную военную технику, а также нанесли удар по укрытиям захватчиков.

Приоритет боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" - уничтожение логистики, связи и средств наблюдения российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале ГУР МО, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6909) ГУР (425)


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08.12.2024 23:27 Ответить
 
 