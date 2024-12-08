Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 8 декабря армия РФ запустила по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и пресс-службу Киевской ОВА.

Группы БпЛА находятся на границе Полтавщины, Черкащины, курс - северо-западный.

Также вражеские БпЛА движутся с юго-запада к Киеву.

Как информирует Киевская ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Обновление относительно движения БпЛА

Вражеские ударные БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный (Днепропетровщина);

Николаевская, Одесская, Херсонская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

Обновление по состоянию на 21:33

БпЛА в Черном море, курс – Затока (Одесщина);

БпЛА над Днестровским лиманом (Одесщина), курс – северо-западный;

БпЛА на юге и западе Николаевской области, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

Обновление по состоянию на 22:15

БпЛА в Одесской области вдоль границы с Молдовой, курс - северо-западный (Винниччина);

БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс – северо-западный (Винниччина);

БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.

Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.

Обновление по состоянию на 23:27

БпЛА на юге Винниччины, курс – северо-западный;

БпЛА на юге Хмельнитчины, курс – северо-западный;

БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);

БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;

БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 00:15

БпЛА на севере Тернопольщины, курс – северный;

БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;

БПЛА на востоке Ивано-Франковской области, курс – западный;

БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);

БПЛА на юге и востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный;

БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.

Ривненская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-востока.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Ровно с северо-запада.

Обновление по состоянию на 01:01

БПЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный;

БпЛА на северо-востоке Черкасщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на юге и востоке Черниговщины, курс – северный/северо-западный;

БпЛА на юге Сумщины, курс – северо-северо-западный.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Чернигова с юго-запада!

Обновление по состоянию на 01:24

БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;

БпЛА на севере Черниговщины, курс – северный/северо-восточный;

БпЛА в центре Сумщины, курс - северо-западный.

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