РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости
7 557 3

Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 8 декабря армия РФ запустила по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и пресс-службу Киевской ОВА.

Группы БпЛА находятся на границе Полтавщины, Черкащины, курс - северо-западный.

Также вражеские БпЛА движутся с юго-запада к Киеву.

Как информирует Киевская ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Обновление относительно движения БпЛА

  • Вражеские ударные БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный (Днепропетровщина);
  • Николаевская, Одесская, Херсонская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

Обновление по состоянию на 21:33

  • БпЛА в Черном море, курс – Затока (Одесщина);
  • БпЛА над Днестровским лиманом (Одесщина), курс – северо-западный;
  • БпЛА на юге и западе Николаевской области, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

Обновление по состоянию на 22:15

  • БпЛА в Одесской области вдоль границы с Молдовой, курс - северо-западный (Винниччина);
  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс – северо-западный (Винниччина);
  • БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.
  • Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.

Обновление по состоянию на 23:27

  • БпЛА на юге Винниччины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на юге Хмельнитчины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 00:15

  • БпЛА на севере Тернопольщины, курс – северный;
  • БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;
  • БПЛА на востоке Ивано-Франковской области, курс – западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);
  • БПЛА на юге и востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.
  • Ривненская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-востока.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Ровно с северо-запада.

Обновление по состоянию на 01:01

  • БПЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге и востоке Черниговщины, курс – северный/северо-западный;
  • БпЛА на юге Сумщины, курс – северо-северо-западный.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Чернигова с юго-запада!

Обновление по состоянию на 01:24

  • БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс – северный/северо-восточный;
  • БпЛА в центре Сумщины, курс - северо-западный.

Смотрите также: "Шахеды" атаковали Киевщину: из-за падения обломков есть повреждения (обновлено). ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2291) воздушная тревога (789) Шахед (981)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські піТараси, мля...
показать весь комментарий
08.12.2024 22:04 Ответить
Посольство США в Україні попередило про загрозу масованої атаки РФ

Неділя, 8 Грудня, 2024 в 21:04

Джерело: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-december-8-2024/ пресслужба посольства США

8 грудня посольство США у Києві закликало до "особливої ​​обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет та безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти громадянської інфраструктури України".

Громадян США в Україні попросили "стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки" та додатками, котрі повідомляють про сигнали повітряної тривоги, а також не порушувати комендантської години та прямувати в укриття у разі небезпеки.
показать весь комментарий
08.12.2024 22:11 Ответить
Це вже як прогноз погоди. Не цікаво, завтра на роботу.
показать весь комментарий
09.12.2024 00:59 Ответить
 
 