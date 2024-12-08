Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 8 декабря армия РФ запустила по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы и пресс-службу Киевской ОВА.
Группы БпЛА находятся на границе Полтавщины, Черкащины, курс - северо-западный.
Также вражеские БпЛА движутся с юго-запада к Киеву.
Как информирует Киевская ОВА, в воздушном пространстве региона зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Обновление относительно движения БпЛА
- Вражеские ударные БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный (Днепропетровщина);
- Николаевская, Одесская, Херсонская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Обновление по состоянию на 21:33
- БпЛА в Черном море, курс – Затока (Одесщина);
- БпЛА над Днестровским лиманом (Одесщина), курс – северо-западный;
- БпЛА на юге и западе Николаевской области, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.
Обновление по состоянию на 22:15
- БпЛА в Одесской области вдоль границы с Молдовой, курс - северо-западный (Винниччина);
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесщины, курс – северо-западный (Винниччина);
- БпЛА на востоке Запорожья, курс – северный;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
- БПЛА на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.
- Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.
Обновление по состоянию на 23:27
- БпЛА на юге Винниччины, курс – северо-западный;
- БпЛА на юге Хмельнитчины, курс – северо-западный;
- БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;
- БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);
- БПЛА на юге Черниговщины, курс – западный;
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.
Обновление по состоянию на 00:15
- БпЛА на севере Тернопольщины, курс – северный;
- БПЛА на востоке Черновицкой области, курс – западный;
- БПЛА на востоке Ивано-Франковской области, курс – западный;
- БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на востоке и севере Полтавщины, курс – северо-западный (Черниговщина/Киевщина);
- БПЛА на юге и востоке Черниговщины, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный.
- Ривненская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Киева с северо-востока.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Ровно с северо-запада.
Обновление по состоянию на 01:01
- БПЛА на востоке и севере Полтавщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Черкасщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юге и востоке Черниговщины, курс – северный/северо-западный;
- БпЛА на юге Сумщины, курс – северо-северо-западный.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Чернигова с юго-запада!
Обновление по состоянию на 01:24
- БПЛА на востоке Киевщины, курс – западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс – северный/северо-восточный;
- БпЛА в центре Сумщины, курс - северо-западный.
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Неділя, 8 Грудня, 2024 в 21:04
Джерело: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-december-8-2024/ пресслужба посольства США
8 грудня посольство США у Києві закликало до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет та безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти громадянської інфраструктури України".
Громадян США в Україні попросили "стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки" та додатками, котрі повідомляють про сигнали повітряної тривоги, а також не порушувати комендантської години та прямувати в укриття у разі небезпеки.