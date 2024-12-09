Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 8 грудня армія РФ запустила по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та пресслужбу Київської ОВА.
Так групи БпЛА перебувають на межі Полтавщини, Черкащини, курс - північно-західний.
Також ворожі БпЛА рухаються з південного заходу до Києва.
Як інформує Київська ОВА, в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі ударні БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний (Дніпропетровщина);
- Миколаївська, Одеська, Херсонська області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА .
Оновлення станом на 21:33
- БпЛА в Чорному морі, курс - Затока (Одещина);
- БпЛА над Дністровським лиманом (Одещина), курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні та заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.
Оновлення станом на 22:15
- БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс - північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс - північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - північно-західний.
- Вінницька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку.
- Декілька ворожих ударних БпЛА у напрямку Миргорода з південного сходу.
Оновлення станом на 23:27
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.
Оновлення станом на 00:15
- БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;
- БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
- БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.
- Рівненська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
- Ворожий ударний БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.
- Ворожий ударний БпЛА в напрямку Рівного з північного заходу.
Оновлення станом на 01:01
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Сумщині, курс - північний/північно-західний.
- Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з південного заходу!
Оновлення станом на 01:24
- БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - північний/північно-східний;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний/північно-західний.
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Неділя, 8 Грудня, 2024 в 21:04
Джерело: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-december-8-2024/ пресслужба посольства США
8 грудня посольство США у Києві закликало до "особливої обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет та безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти громадянської інфраструктури України".
Громадян США в Україні попросили "стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки" та додатками, котрі повідомляють про сигнали повітряної тривоги, а також не порушувати комендантської години та прямувати в укриття у разі небезпеки.