Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 8 грудня армія РФ запустила по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та пресслужбу Київської ОВА.

Так групи БпЛА перебувають на межі Полтавщини, Черкащини, курс - північно-західний.

Також ворожі БпЛА рухаються з південного заходу до Києва.

Як інформує Київська ОВА, в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Оновлення щодо руху БпЛА

Ворожі ударні БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний (Дніпропетровщина);

Миколаївська, Одеська, Херсонська області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА .

Оновлення станом на 21:33

БпЛА в Чорному морі, курс - Затока (Одещина);

БпЛА над Дністровським лиманом (Одещина), курс - північно-західний;

БпЛА на півдні та заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.

Оновлення станом на 22:15

БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс - північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс - північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс - північно-західний.

Вінницька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку.

Декілька ворожих ударних БпЛА у напрямку Миргорода з південного сходу.

Оновлення станом на 23:27

БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:15

БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;

БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;

БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);

БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.

Рівненська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Ворожий ударний БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.

Ворожий ударний БпЛА в напрямку Рівного з північного заходу.

Оновлення станом на 01:01

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на півдні Сумщині, курс - північний/північно-західний.

Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з південного заходу!

Оновлення станом на 01:24

БпЛА на сході Київщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - північний/північно-східний;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний/північно-західний.

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