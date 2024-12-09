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Новини
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Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 8 грудня армія РФ запустила по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили та пресслужбу Київської ОВА.

Так групи БпЛА перебувають на межі Полтавщини, Черкащини, курс - північно-західний.

Також ворожі БпЛА рухаються з південного заходу до Києва.

Як інформує Київська ОВА, в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі ударні БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний (Дніпропетровщина);
  • Миколаївська, Одеська, Херсонська області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА .

Оновлення станом на 21:33

  • БпЛА в Чорному морі, курс - Затока (Одещина);
  • БпЛА над Дністровським лиманом (Одещина), курс - північно-західний;
  • БпЛА на півдні та заході Миколаївщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний.

Оновлення станом на 22:15

  • БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс - північно-західний (Вінниччина);
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс - північно-західний (Вінниччина);
  • БпЛА на сході Запоріжжя, курс - північний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - північно-західний.
  • Вінницька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку.
  • Декілька ворожих ударних БпЛА у напрямку Миргорода з південного сходу.

Оновлення станом на 23:27

  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півдні Хмельниччини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:15

  • БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;
  • БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;
  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
  • БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.
  • Рівненська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
  • Ворожий ударний БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.
  • Ворожий ударний БпЛА в напрямку Рівного з північного заходу.

Оновлення станом на 01:01

  • БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на півдні Сумщині, курс - північний/північно-західний.
  • Ворожий ударний БпЛА у напрямку Чернігова з південного заходу!

Оновлення станом на 01:24

  • БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - північний/північно-східний;
  • БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний/північно-західний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Київщину: через падіння уламків є пошкодження (оновлено). ФОТО

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Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912) Шахед (974)


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Кацапські піТараси, мля...
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08.12.2024 22:04 Відповісти
Посольство США в Україні попередило про загрозу масованої атаки РФ

Неділя, 8 Грудня, 2024 в 21:04

Джерело: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-december-8-2024/ пресслужба посольства США

8 грудня посольство США у Києві закликало до "особливої ​​обережності" у зв'язку зі "зростанням загроз з боку російських ракет та безпілотників, націлених на критично важливі об'єкти громадянської інфраструктури України".

Громадян США в Україні попросили "стежити за попередженнями українського уряду про повітряні атаки" та додатками, котрі повідомляють про сигнали повітряної тривоги, а також не порушувати комендантської години та прямувати в укриття у разі небезпеки.
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08.12.2024 22:11 Відповісти
Це вже як прогноз погоди. Не цікаво, завтра на роботу.
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09.12.2024 00:59 Відповісти
 
 