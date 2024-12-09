В Нидерландах задержали россиянина за участие в промышленном шпионаже, - NOS
В Нидерландах задержали 43-летнего гражданина России, его подозревают в промышленном шпионаже.
Об этом пишет издание NOS, передает Цензор.НЕТ.
Имя задержанного не разглашается. Утверждается, что с 2015 года он работал инженером в нескольких нидерландских компаниях по производству чипов, в том числе в одной из крупнейших мировых фирм, специализирующихся на таком производстве - ASML.
Местные спецслужбы говорят, что инженер участвовал в схеме, которая помогает России обходить санкции, за что получил в качестве вознаграждения несколько десятков тысяч евро.
9 декабря суд должен избрать для россиянина меру пресечения.
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Яр Холодний
показать весь комментарий09.12.2024 01:34 Ответить Мне нравится 0
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Яр Холодний
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Псамметих II
показать весь комментарий09.12.2024 11:07 Ответить Мне нравится 0
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