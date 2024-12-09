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В Нидерландах задержали россиянина за участие в промышленном шпионаже, - NOS

У Нідерландах затримали російського шпигуна

В Нидерландах задержали 43-летнего гражданина России, его подозревают в промышленном шпионаже.

Об этом пишет издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

Имя задержанного не разглашается. Утверждается, что с 2015 года он работал инженером в нескольких нидерландских компаниях по производству чипов, в том числе в одной из крупнейших мировых фирм, специализирующихся на таком производстве - ASML.

Местные спецслужбы говорят, что инженер участвовал в схеме, которая помогает России обходить санкции, за что получил в качестве вознаграждения несколько десятков тысяч евро.

9 декабря суд должен избрать для россиянина меру пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охранника посольства США в Норвегии подозревают в шпионаже в пользу России и Ирана

Автор: 

Нидерланды (1581) россия (95502) шпионаж (1385)


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Тепер отримає кілька років тюрми... "Рівноцінний" розмін...
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09.12.2024 01:34 Ответить
Можливо... Але для деяких людей ізоляція від активної діяльності сама по собі є "тюрмою"...
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09.12.2024 09:31 Ответить
може досить Европі приймати "не таких" або "адекватних" росіян.
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09.12.2024 11:07 Ответить
 
 