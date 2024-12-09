В Нидерландах задержали россиянина за участие в промышленном шпионаже, - NOS

В Нидерландах задержали 43-летнего гражданина России, его подозревают в промышленном шпионаже.

Об этом пишет издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

Имя задержанного не разглашается. Утверждается, что с 2015 года он работал инженером в нескольких нидерландских компаниях по производству чипов, в том числе в одной из крупнейших мировых фирм, специализирующихся на таком производстве - ASML.

Местные спецслужбы говорят, что инженер участвовал в схеме, которая помогает России обходить санкции, за что получил в качестве вознаграждения несколько десятков тысяч евро.

9 декабря суд должен избрать для россиянина меру пресечения.

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