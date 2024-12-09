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У Нідерландах затримали росіянина за участь у промисловому шпигунстві, - NOS

У Нідерландах затримали російського шпигуна

У Нідерландах затримали 43-річного громадянина Росії, його підозрюють у промисловому шпигунстві.

Про це пише видання NOS, передає Цензор.НЕТ.

Ім'я затриманого не розголошують. Стверджується, що з 2015 року він працював інженером у кількох нідерландських компаніях із виробництва чипів, у тому числі в одній із найбільших світових фірм, що спеціалізуються на такому виробництві - ASML.

Місцеві спецслужби кажуть, що інженер брав участь у схемі, яка допомагає Росії обходити санкції, за що отримав як винагороду кілька десятків тисяч євро.

9 грудня суд має обрати для росіянина запобіжний захід.

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Автор: 

Нідерланди (1563) росія (65052) шпигунство (988)


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Тепер отримає кілька років тюрми... "Рівноцінний" розмін...
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09.12.2024 01:34 Відповісти
Можливо... Але для деяких людей ізоляція від активної діяльності сама по собі є "тюрмою"...
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09.12.2024 09:31 Відповісти
може досить Европі приймати "не таких" або "адекватних" росіян.
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09.12.2024 11:07 Відповісти
 
 