У Нідерландах затримали росіянина за участь у промисловому шпигунстві, - NOS

У Нідерландах затримали 43-річного громадянина Росії, його підозрюють у промисловому шпигунстві.

Про це пише видання NOS, передає Цензор.НЕТ.

Ім'я затриманого не розголошують. Стверджується, що з 2015 року він працював інженером у кількох нідерландських компаніях із виробництва чипів, у тому числі в одній із найбільших світових фірм, що спеціалізуються на такому виробництві - ASML.

Місцеві спецслужби кажуть, що інженер брав участь у схемі, яка допомагає Росії обходити санкції, за що отримав як винагороду кілька десятків тисяч євро.

9 грудня суд має обрати для росіянина запобіжний захід.

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