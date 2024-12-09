У Нідерландах затримали росіянина за участь у промисловому шпигунстві, - NOS
У Нідерландах затримали 43-річного громадянина Росії, його підозрюють у промисловому шпигунстві.
Про це пише видання NOS, передає Цензор.НЕТ.
Ім'я затриманого не розголошують. Стверджується, що з 2015 року він працював інженером у кількох нідерландських компаніях із виробництва чипів, у тому числі в одній із найбільших світових фірм, що спеціалізуються на такому виробництві - ASML.
Місцеві спецслужби кажуть, що інженер брав участь у схемі, яка допомагає Росії обходити санкції, за що отримав як винагороду кілька десятків тисяч євро.
9 грудня суд має обрати для росіянина запобіжний захід.
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Яр Холодний
показати весь коментар09.12.2024 01:34 Відповісти Мені подобається 0
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Яр Холодний
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Псамметих II
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