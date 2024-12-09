Россияне продвинулись в Трудовом, Курахово еще около трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
У россиян снова есть продвижение в Донецкой области, в частности, в Курахово и Трудовом.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Видродження и Пушкино", - говорится в сообщении.
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@ "Супутникові знімки зафіксували чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет ATACMS.
Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року, які оприлюднив OSINT-фахівець MT_Anderson на своєму https://x.com/MT_Anderson/status/1865544919265280398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865544919265280398%7Ctwgr%5E1948e3daca026942ff93f97b243053a92bc35534%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F акаунті у соцмережі X.
Так, передусім варто відзначити, що на аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих/макети.
Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.
Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" https://defence-ua.com/news/skilki_tu_95_i_tu_160_moglo_buti_na_aerodromi_engels_v_rajoni_jakogo_sogodni_lunali_vibuhi-16624.html можна було побачити меншу кількість літаків, і це були в основному бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 та Ту-160) і також ймовірно той самий Ан-12. А ще раніше у березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.
Повертаючись до Су-34, то варто відзначити, що аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS.
а як буде Паляниця, то тоді зразу фсьо...
а ще дрони на 2000 км, а ще як дозвіл дадуть - от тоді точно фсьо...
до речі - рейтинг у гнусавої zе-гниди у 2 рази вищий ніж у Порошенко - а ось це точно фсьо...
Просто боляче що є ось так як є.
Прошу вибачити якщо завдав якогось дискомфорту...
"Тенденція просування підарів на Покровському напрямку надалі буде такою ж, якщо зараз не замінити піхоту, яка стоїть в обороні.
Питання не тільки у фізичній можливості людей, а і морально-психологічній складовій.
Солдат який звик під тиском відступати, знаючи що ворог постійно просувається і бере один за одним населені пункти, в обороні стояти не буде, навіть якщо цей тиск буде не такий сильний як раніше.
Це вже перевірено досвідом."
Кацапи форсують річку. Доповідаємо бригаді, до котрої прикомандировані, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Кацапи окопуються. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Пливуть ще. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Окопалися, кацапів уже до фіга. Доповідаємо, відповідь- Ну што, пацани, нужна штурмануть.
Послали загін, прикриття нуль, у кацапів укріплення, арта і дронів як у вулику. Через 5 хвилин комбриг вийшов на зв'язок до нашого комбата- Тваі всє двєсті, гатовь слєдующую группу.
Ну... Хто відмову написав, хто в СЗЧ. Всі добровольці, з першого дня війни.
Тепер вирішується- бат розформувати, чи дати можливість ;смить пазор кров'ю;- маємо відбити якийсь населений пункт, тобто кинуть на м'ясо без шансів вижити.
Позиції врешті відбили, ДШБ зайшло, але понесло важкі втрати. Винні в цьому вийшли ми.
Ще скажу вам що при рослідуванні всі відхрестяться від наказу тому що він був мабуть усний без БР і буде тільки ваш комбат відповідати.
І тут згадався великий наступ, кава в Криму, от пришлють Абрамси!, от прилетять Ф16 ті ! От нададуть Міражі!
Блт! З ТРИ блт роки війни. Ні ху я не виробляється потоком. Навіть міни .
Великі менеджери!
Тільки на одній оборутці відмили 23 ярди.