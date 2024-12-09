Россияне продвинулись в Трудовом, Курахово еще около трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

У россиян снова есть продвижение в Донецкой области, в частности, в Курахово и Трудовом.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Видродження и Пушкино", - говорится в сообщении.

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