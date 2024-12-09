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Росіяни просунулись у Трудовому, Кураховому те ще біля трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТА

У росіян знову є просування на Донеччині, зокрема, в Кураховому та Трудовому.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп

Просування росіян на південь від Покровська

Просування росіян в районі Курахового

Автор: 

Донецька область (8401) Покровський район (539) Шевченко (24) Курахове (122) Трудове (6) Відродження (7) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+17
Командування ЗСУ повністю втратило довіру населення через їхні операції, де військових використовують як "м'ясо" - заявив Порошенко
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09.12.2024 04:15
+12
Розкажу як мій бат став ;неблагонадійним;
Кацапи форсують річку. Доповідаємо бригаді, до котрої прикомандировані, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Кацапи окопуються. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Пливуть ще. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Окопалися, кацапів уже до фіга. Доповідаємо, відповідь- Ну што, пацани, нужна штурмануть.
Послали загін, прикриття нуль, у кацапів укріплення, арта і дронів як у вулику. Через 5 хвилин комбриг вийшов на зв'язок до нашого комбата- Тваі всє двєсті, гатовь слєдующую группу.
Ну... Хто відмову написав, хто в СЗЧ. Всі добровольці, з першого дня війни.
Тепер вирішується- бат розформувати, чи дати можливість ;смить пазор кров'ю;- маємо відбити якийсь населений пункт, тобто кинуть на м'ясо без шансів вижити.
Позиції врешті відбили, ДШБ зайшло, але понесло важкі втрати. Винні в цьому вийшли ми.
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09.12.2024 06:11
+12
Сирський приніс лише хаос показав свою неспроможність ефективно управляти армією ,але вся відповідальність на "найвеличнішому" це результат зміни вищого військового керівництва ,зміна всіх воєнкомів і відмова воєнкому минулої осені про мобілізацію 450 тисяч особового складу ,ну і як буде ефективна оборона коли навіть міни поставили браковані я вже не кажу що нічого не робилось в побудові фортефікаційних споруд.
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09.12.2024 07:41
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Рашисти провели часткову передислокацію своїх носіїв КАБів подалі від зони ураження ракетами ATACMS. Про це повідомляє https://defence-ua.com/army_and_war/de_rf_hovaje_vid_udariv_atacms_svoji_su_34_na_aviabazi_engels_pomicheno_schonajmenshe_devjat_mashin-17398.html джерело:

@ "Супутникові знімки зафіксували чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс" поза зоною досяжності балістичних ракет ATACMS.

Російське окупаційне військо тримає на своїй авіабазі "Енгельс-2" чимало літаків різних типів і навіть фронтові бомбардувальники Су-34 - такий висновок можна зробити зі свіжих супутникових знімків за 7 грудня цього року, які оприлюднив OSINT-фахівець MT_Anderson на своєму https://x.com/MT_Anderson/status/1865544919265280398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865544919265280398%7Ctwgr%5E1948e3daca026942ff93f97b243053a92bc35534%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fl-media%2Faddarticles%2F акаунті у соцмережі X.
Так, передусім варто відзначити, що на аеродромі наразі розташовано низка бомбардувальників, це Ту-160 у кількості двох одиниць і ще один макет/намальований, а також Ту-95МС, чотири справжніх літаки і ще три намальованих/макети.
Також на знімках зафіксовано три військово-транспортних літаки, з них один Ан-12 і ще два Ил-76. Але найголовніше, що на знімках можна нарахувати одразу дев'ять фронтових бомбардувальників Су-34. І також ідентифікувати два винищувачі Су-27/30.
Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" https://defence-ua.com/news/skilki_tu_95_i_tu_160_moglo_buti_na_aerodromi_engels_v_rajoni_jakogo_sogodni_lunali_vibuhi-16624.html можна було побачити меншу кількість літаків, і це були в основному бомбардувальники (Ту-22, Ту-95 та Ту-160) і також ймовірно той самий Ан-12. А ще раніше у березні цього року - Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми літаків.
Повертаючись до Су-34, то варто відзначити, що аеродром "Енгельс" розташовано на відстані орієнтовно у 600 км від України, тож схоже, РФ вирішила частково саме сюди сховати свої фронтові бомбардувальники після того, як США раніше цього року дали "зелене світло" бити далекобійним озброєнням безпосередньо по РФ, у тому числі й ракетами ATACMS.





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09.12.2024 02:19 Відповісти
ось як будуть Фи-16, і тоді бац! і фсьо...
а як буде Паляниця, то тоді зразу фсьо...
а ще дрони на 2000 км, а ще як дозвіл дадуть - от тоді точно фсьо...

до речі - рейтинг у гнусавої zе-гниди у 2 рази вищий ніж у Порошенко - а ось це точно фсьо...
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09.12.2024 05:42 Відповісти
Даремно Ви кепкуєте. Тут Ваша іронія не в касу, бо наведене мною інформаційне джерело - не є пропагандистським органом чи виданням, а суто мілітарно-пізнавальним. І його повідомлення стосувалось лише того, що ворожі носії КАБів почали відганятись подалі від фронту, що вже є суттєвим плюсом у нівелюванні цього гейм-ченджера, який у 2024 році почала масовано застосовувати проти ЗСУ і мирного населення України армія рашистської пітьми.
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09.12.2024 08:22 Відповісти
Та я ні в якому разі не у Ваш бік то спрямував.
Просто боляче що є ось так як є.

Прошу вибачити якщо завдав якогось дискомфорту...
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09.12.2024 08:30 Відповісти
@ https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

"Тенденція просування підарів на Покровському напрямку надалі буде такою ж, якщо зараз не замінити піхоту, яка стоїть в обороні.
Питання не тільки у фізичній можливості людей, а і морально-психологічній складовій.
Солдат який звик під тиском відступати, знаючи що ворог постійно просувається і бере один за одним населені пункти, в обороні стояти не буде, навіть якщо цей тиск буде не такий сильний як раніше.
Це вже перевірено досвідом."
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09.12.2024 02:25 Відповісти
Замінити ким ? Добровольці пішли першими, а з наявного мобрезерву давно вигребли тих 10-20 % які вагалися, 10% давно за Тисою. А решту можна залучити тільки запозичивши у москалів обнулєніє, каліч-полки та т.і., бо хоч їх ще десь 70%, проте морально-психологічній стан у них ще гірший ніж у самих виснажених бійців. Або звісно можна ще знизити планку до 18, тоді вийде 20% від молоді мобілізувати.
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09.12.2024 03:42 Відповісти
Платити гроші за контракт.
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09.12.2024 04:25 Відповісти
Навіть мокша щось не дуже вже спішить за їхню виплату у вже у 3млн. фублів йти, бо до них дійшло що до них ще тре дожити, а чогось живуть вони не більше 2-3 місяців. А в нас й тих нафтодоларів немає.
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09.12.2024 06:41 Відповісти
якщо не відмивати гроші на усіляких "будівництвах" і іншій муйні - вони будуть.
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09.12.2024 08:46 Відповісти
Немає ким заміняти. Зелена шобла дискредитувала мобілізацію повністю, перетворивши ТЦК на каральні органи, влаштувала террор цивільним, перетворила службу в ЗСУ на білет в один кінець, до смерті, і тепер навіть ті, хто готовий був мобілізуватися, з жахом тікають та топляться в Тисі. Вже розглядається мобілізація пацанів 18 років та жінок, і це вже фінал, бо далі буде вибух у тилу і повний саботаж війни, обвал фронтів і кінець. Сталінщину українці точно не потерплять - не ті роки і не той народ.
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09.12.2024 15:36 Відповісти
Якщо би каzапи не просунулись, я б здивувася. Тут щось не те з "українським" командуванням.
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09.12.2024 03:44 Відповісти
Командування ЗСУ повністю втратило довіру населення через їхні операції, де військових використовують як "м'ясо" - заявив Порошенко
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09.12.2024 04:15 Відповісти
Порох, як завжди, базує.
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09.12.2024 15:38 Відповісти
Розкажу як мій бат став ;неблагонадійним;
Кацапи форсують річку. Доповідаємо бригаді, до котрої прикомандировані, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Кацапи окопуються. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Пливуть ще. Доповідаємо, відповідь- Наблюдайтє, агонь нє аткривать.
Окопалися, кацапів уже до фіга. Доповідаємо, відповідь- Ну што, пацани, нужна штурмануть.
Послали загін, прикриття нуль, у кацапів укріплення, арта і дронів як у вулику. Через 5 хвилин комбриг вийшов на зв'язок до нашого комбата- Тваі всє двєсті, гатовь слєдующую группу.
Ну... Хто відмову написав, хто в СЗЧ. Всі добровольці, з першого дня війни.
Тепер вирішується- бат розформувати, чи дати можливість ;смить пазор кров'ю;- маємо відбити якийсь населений пункт, тобто кинуть на м'ясо без шансів вижити.
Позиції врешті відбили, ДШБ зайшло, але понесло важкі втрати. Винні в цьому вийшли ми.
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09.12.2024 06:11 Відповісти
Вже два роки кажу що основна ідея в знищенні нації. Тільки не можу дати собі відповідь для чого, з якою ціллю. А маскується все це під дурість, некомпетентність командування, і такі речи. Але результат один і той же - завжди на користь кацапам. А коли в 14му просто відсилали в пастки підготовлені, люди йшли, те ж саме, тільки ще більш неприкрито, ну і масштабів таких не було в 14, поодинокі випадки.
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09.12.2024 06:28 Відповісти
Те що зараз відбувається кацапи називають ;дєнацифікація;. Я називаю це ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
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09.12.2024 06:53 Відповісти
Русифікація - перетворення нації на російськомовне бидло.
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09.12.2024 07:39 Відповісти
Як для чого. "Путін далі пріказ", от для чого. Наша влада і вся верхівка працює проти народу і на *****. Мета - здати Україну. Народ почав пручатися у 22 році, вирішили грати вдовгу, і перемолоти активістів та добровольців у м'ясних штурмах, а тил затерроризувати і зламати. Не вірю, що це недбалість, або тупість, занадто все систематично.
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09.12.2024 15:42 Відповісти
І що може ви написали на командира заяву в ДБР, можливо він кріт. Може підняли питання в соцмережах але реально підняли. Ні мабуть.

Ще скажу вам що при рослідуванні всі відхрестяться від наказу тому що він був мабуть усний без БР і буде тільки ваш комбат відповідати.
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09.12.2024 10:33 Відповісти
73% виборців задоволені.Чекаємо завтрашніх новин.
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09.12.2024 07:37 Відповісти
Сирський приніс лише хаос показав свою неспроможність ефективно управляти армією ,але вся відповідальність на "найвеличнішому" це результат зміни вищого військового керівництва ,зміна всіх воєнкомів і відмова воєнкому минулої осені про мобілізацію 450 тисяч особового складу ,ну і як буде ефективна оборона коли навіть міни поставили браковані я вже не кажу що нічого не робилось в побудові фортефікаційних споруд.
показати весь коментар
09.12.2024 07:41 Відповісти
План Перемоги, Зеленський ? Ну-Ну... Давай, запиляй черговий потужний відосик, незламний ти наш!
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09.12.2024 09:05 Відповісти
Воювати вже давно нема кому. Шакали зеленского закінчують всі домовленності з ху....ом.
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09.12.2024 09:37 Відповісти
Пацючкі, готуйтесь нас замінити на фронті. І до дупи ваша економіческое бронирование".Через два місяці збігає дворічний строк служби мобіків. Доведеться їх або розпускати, або присвоювати чергові військові звання, а інакше вже почнуться не масові СЗЧ, а озброєні повстання
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09.12.2024 21:10 Відповісти
Людовік 17 здається казав: " той хто живе швидкою перемогою приречений до поразки"
І тут згадався великий наступ, кава в Криму, от пришлють Абрамси!, от прилетять Ф16 ті ! От нададуть Міражі!
Блт! З ТРИ блт роки війни. Ні ху я не виробляється потоком. Навіть міни .
Великі менеджери!
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09.12.2024 21:54 Відповісти
Та, є один поток. Потужний.
Тільки на одній оборутці відмили 23 ярди.
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09.12.2024 23:52 Відповісти
 
 