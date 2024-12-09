Росіяни просунулись у Трудовому, Кураховому те ще біля трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТА

У росіян знову є просування на Донеччині, зокрема, в Кураховому та Трудовому.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має бути готовою до можливого скорочення допомоги від США, - Трамп