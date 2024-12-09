Я и Путин - самые опытные политические лидеры мира, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он сам и российский диктатор Владимир Путин являются "самыми опытными политическими лидерами мира".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.
"Есть два самых опытных политических лидера. Один - Путин, другой - я. Если посмотреть на наши периоды премьерства и президентства, это примерно 15-16 лет. У Путина ситуация аналогичная. За это время мы уже много сделали и имеем еще много планов. Наша позиция в действиях, которые мы делаем, является сигналом для Америки", - подчеркнул Эрдоган.
Он также рассказал о сотрудничестве Турции с Россией в рамках операций на севере Сирии. Он отметил, что тесные отношения с Владимиром Путиным, взаимодействие разведки, а также активность министерств иностранных дел обеих стран позволили достичь значительного прогресса.
Напомним, Эрдоган также заявил, что следующие два-три месяца станут критическими для формирования нового будущего мира.
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Є кореєць Кім Сунь Висунь
та трамп вже 78 років як палітік
Та і Ердрюкан той ще шнирьок, чи ширінка.
наші у 90-ті у КПІ спочатку ********* ******** чеченів шоб зрозуміли шо вони не на срасії
потім ******* негрів арабів та інших якщо **********
наш Ваня Ужасний казав - "ти ***** розслабився у чужий страні???"
і по ****!
або ви 80-ті з 90-ми поплутали
злочинця путлєра ?😡
Щоб його помідорки гарно цілорічно продавались в магазинах козлостана. Щоб бухові орки кожен курортний сезон заповнювали готельні нумера всратих туркістанських анталій, нажираючись там до всрачки на всі привезені нафторжублі.
іу путена лизал жопу,когда сбил его самолет
лукашенко - 30 років
еродаган з путлером взагалі ні до чого