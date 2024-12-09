Я и Путин - самые опытные политические лидеры мира, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он сам и российский диктатор Владимир Путин являются "самыми опытными политическими лидерами мира".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

"Есть два самых опытных политических лидера. Один - Путин, другой - я. Если посмотреть на наши периоды премьерства и президентства, это примерно 15-16 лет. У Путина ситуация аналогичная. За это время мы уже много сделали и имеем еще много планов. Наша позиция в действиях, которые мы делаем, является сигналом для Америки", - подчеркнул Эрдоган.

Он также рассказал о сотрудничестве Турции с Россией в рамках операций на севере Сирии. Он отметил, что тесные отношения с Владимиром Путиным, взаимодействие разведки, а также активность министерств иностранных дел обеих стран позволили достичь значительного прогресса.

Напомним, Эрдоган также заявил, что следующие два-три месяца станут критическими для формирования нового будущего мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига