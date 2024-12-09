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Я и Путин - самые опытные политические лидеры мира, - Эрдоган

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он сам и российский диктатор Владимир Путин являются "самыми опытными политическими лидерами мира".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

"Есть два самых опытных политических лидера. Один - Путин, другой - я. Если посмотреть на наши периоды премьерства и президентства, это примерно 15-16 лет. У Путина ситуация аналогичная. За это время мы уже много сделали и имеем еще много планов. Наша позиция в действиях, которые мы делаем, является сигналом для Америки", - подчеркнул Эрдоган.

Он также рассказал о сотрудничестве Турции с Россией в рамках операций на севере Сирии. Он отметил, что тесные отношения с Владимиром Путиным, взаимодействие разведки, а также активность министерств иностранных дел обеих стран позволили достичь значительного прогресса.

Напомним, Эрдоган также заявил, что следующие два-три месяца станут критическими для формирования нового будущего мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

Автор: 

путин владимир (31252) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+48
Асад,хусейн,чаушеску,каддафі теж так думали
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09.12.2024 06:42
+29
2 дебiла это сiла
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09.12.2024 06:34
+16
Путя терорист, кровавий злочинець, неофашист і вбивця!
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09.12.2024 06:44
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"Пора и честь знать!", пане Ердоган
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09.12.2024 08:29 Ответить
Десь у куточку заплакав маленький найпотужніший геополітик **********...
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09.12.2024 08:34 Ответить
Ви ще нам тут накаркайте, бо якщо не перевиберемо, то по закiнченню вiйни будемо мати свого опеццькуватого ЫНА, навiть беручи до уваги , що вiйну виграють Штати(своею зброею).
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09.12.2024 08:45 Ответить
так ось хто крайній, що в Україні 73% клінічних ідіотів, Герхард?
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09.12.2024 13:26 Ответить
Віджав ненапрягаючись Сирію і каже молі що все добре - ти класний чувак
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09.12.2024 08:35 Ответить
_Жовтосракий Вінні пух і іржавий індик вийшли з чату_
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09.12.2024 08:37 Ответить
І як це воно, в один ряд з ****** себе ставити?
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09.12.2024 08:44 Ответить
В кацапіі учьотна ставка поки що 21%, а у турків 50%!
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09.12.2024 09:08 Ответить
Зі сторони не дуже, мʼяко кажучи
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09.12.2024 09:33 Ответить
Султан-помідор майстерно вирулює із любої ситуації, в цьому йому не заперечиш
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09.12.2024 08:45 Ответить
брехня..
Є кореєць Кім Сунь Висунь
та трамп вже 78 років як палітік
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09.12.2024 08:58 Ответить
Світ ніяк не зрозуміє, що розмови про мир з цими покидьками, це просто заохочення їх до ще більшої ескалації - канедоер, підорафія, кітозо та інші повинні бути зупинені, інакше війни будуть безкінечно...
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09.12.2024 09:18 Ответить
Perdogan hatel skazati , Я і Путін , dva ******** ....no chota pashlo netak . 🤭
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09.12.2024 09:22 Ответить
Що це значить? Хйло і Пердоган заручені і протягом двох трьох місяців парубки укладуть шлюб? А потім молодята народять ****** і дволиких анусів? Смішні, чесслово.
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09.12.2024 09:31 Ответить
Ето Ердоган так похвалил ***** назвав его любимой женой после того как привселюдно его трахнул?
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09.12.2024 09:33 Ответить
Якось з універу не взлюбив турків. Були делька їх студентів по обміну, вели себе офігевші.
Та і Ердрюкан той ще шнирьок, чи ширінка.
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09.12.2024 09:44 Ответить
**** песди не дали?
наші у 90-ті у КПІ спочатку ********* ******** чеченів шоб зрозуміли шо вони не на срасії

потім ******* негрів арабів та інших якщо **********

наш Ваня Ужасний казав - "ти ***** розслабився у чужий страні???"
і по ****!
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09.12.2024 10:34 Ответить
не свистіть, бо за кожного іноземця так пресували, що краще було цих "юрбою пересувних" і не чіпати. (Львів у ті ж часи).
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09.12.2024 13:30 Ответить
я не знаю хто вас пресував, може вас усі пресують... нас ніхто не пресував
або ви 80-ті з 90-ми поплутали
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09.12.2024 13:58 Ответить
Да, можна погодитися, від часів гітлера це найдосвідченіші послідовники.
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09.12.2024 09:46 Ответить
Простітутка
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09.12.2024 09:50 Ответить
Чого цей узурпатор розпатякався і що йому потрібно від воєноого
злочинця путлєра ?😡
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09.12.2024 10:01 Ответить
Що треба турецькому ***** від кремлівського "колеги по геніталіях"?
Щоб його помідорки гарно цілорічно продавались в магазинах козлостана. Щоб бухові орки кожен курортний сезон заповнювали готельні нумера всратих туркістанських анталій, нажираючись там до всрачки на всі привезені нафторжублі.
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09.12.2024 23:22 Ответить
Я і у путена лизал жопу,когда сбил его самолет
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09.12.2024 10:38 Ответить
Найцинічніші, а не найдосвідченіші. А наше зелене жабО робиться таким самим.
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09.12.2024 11:12 Ответить
Лукашенко опытнее.
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09.12.2024 12:12 Ответить
башар ал ассад - 25 років
лукашенко - 30 років
еродаган з путлером взагалі ні до чого
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09.12.2024 13:26 Ответить
І сирійським повстанцям допомогти повалити режим Асада, і кремлівському ***** ботоксне очко лизнути. Ось такі вони, "підери" **********.
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09.12.2024 23:16 Ответить
А пердоган мабудь абхазію хоче, тому дупу пуйлу лиже, шоб потім ятоган добре увійшов😂. Ми ще побачимо ятоган ердогана у дупі пуйла
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10.12.2024 06:55 Ответить
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