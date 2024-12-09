Я і Путін є найдосвідченішими політичними лідерами світу, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він сам і російський диктатор Володимир Путін є "найдосвідченішими політичними лідерами світу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Hurriyet.
"Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один – Путін, інший – я. Якщо подивитися на наші періоди прем'єрства та президентства, це приблизно 15-16 років. У Путіна ситуація аналогічна. За цей час ми вже багато зробили і маємо ще багато планів. Наша позиція в діях, які ми робимо, є сигналом для Америки", – підкреслив Ердоган.
Він також розповів про співпрацю Туреччини з Росією в рамках операцій на півночі Сирії. Він зазначив, що тісні відносини з Володимиром Путіним, взаємодія розвідки, а також активність міністерств закордонних справ обох країн дозволили досягти значного прогресу.
Нагадаємо, Ердоган також заявив, що наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є кореєць Кім Сунь Висунь
та трамп вже 78 років як палітік
Та і Ердрюкан той ще шнирьок, чи ширінка.
наші у 90-ті у КПІ спочатку ********* ******** чеченів шоб зрозуміли шо вони не на срасії
потім ******* негрів арабів та інших якщо **********
наш Ваня Ужасний казав - "ти ***** розслабився у чужий страні???"
і по ****!
або ви 80-ті з 90-ми поплутали
злочинця путлєра ?😡
Щоб його помідорки гарно цілорічно продавались в магазинах козлостана. Щоб бухові орки кожен курортний сезон заповнювали готельні нумера всратих туркістанських анталій, нажираючись там до всрачки на всі привезені нафторжублі.
іу путена лизал жопу,когда сбил его самолет
лукашенко - 30 років
еродаган з путлером взагалі ні до чого