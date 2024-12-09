Я і Путін є найдосвідченішими політичними лідерами світу, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він сам і російський диктатор Володимир Путін є "найдосвідченішими політичними лідерами світу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Hurriyet.

"Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один – Путін, інший – я. Якщо подивитися на наші періоди прем'єрства та президентства, це приблизно 15-16 років. У Путіна ситуація аналогічна. За цей час ми вже багато зробили і маємо ще багато планів. Наша позиція в діях, які ми робимо, є сигналом для Америки", – підкреслив Ердоган.

Він також розповів про співпрацю Туреччини з Росією в рамках операцій на півночі Сирії. Він зазначив, що тісні відносини з Володимиром Путіним, взаємодія розвідки, а також активність міністерств закордонних справ обох країн дозволили досягти значного прогресу.

Нагадаємо, Ердоган також заявив, що наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.

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