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Я і Путін є найдосвідченішими політичними лідерами світу, - Ердоган

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він сам і російський диктатор Володимир Путін є "найдосвідченішими політичними лідерами світу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Hurriyet.

"Є два найдосвідченіших політичних лідери. Один – Путін, інший – я. Якщо подивитися на наші періоди прем'єрства та президентства, це приблизно 15-16 років. У Путіна ситуація аналогічна. За цей час ми вже багато зробили і маємо ще багато планів. Наша позиція в діях, які ми робимо, є сигналом для Америки", – підкреслив Ердоган.

Він також розповів про співпрацю Туреччини з Росією в рамках операцій на півночі Сирії. Він зазначив, що тісні відносини з Володимиром Путіним, взаємодія розвідки, а також активність міністерств закордонних справ обох країн дозволили досягти значного прогресу.

Нагадаємо, Ердоган також заявив, що наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.

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Автор: 

путін володимир (23785) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+48
Асад,хусейн,чаушеску,каддафі теж так думали
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09.12.2024 06:42
+29
2 дебiла это сiла
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09.12.2024 06:34
+16
Путя терорист, кровавий злочинець, неофашист і вбивця!
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09.12.2024 06:44
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"Пора и честь знать!", пане Ердоган
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09.12.2024 08:29 Відповісти
Десь у куточку заплакав маленький найпотужніший геополітик **********...
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09.12.2024 08:34 Відповісти
Ви ще нам тут накаркайте, бо якщо не перевиберемо, то по закiнченню вiйни будемо мати свого опеццькуватого ЫНА, навiть беручи до уваги , що вiйну виграють Штати(своею зброею).
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09.12.2024 08:45 Відповісти
так ось хто крайній, що в Україні 73% клінічних ідіотів, Герхард?
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09.12.2024 13:26 Відповісти
Віджав ненапрягаючись Сирію і каже молі що все добре - ти класний чувак
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09.12.2024 08:35 Відповісти
_Жовтосракий Вінні пух і іржавий індик вийшли з чату_
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09.12.2024 08:37 Відповісти
І як це воно, в один ряд з ****** себе ставити?
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09.12.2024 08:44 Відповісти
В кацапіі учьотна ставка поки що 21%, а у турків 50%!
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09.12.2024 09:08 Відповісти
Зі сторони не дуже, мʼяко кажучи
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09.12.2024 09:33 Відповісти
Султан-помідор майстерно вирулює із любої ситуації, в цьому йому не заперечиш
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09.12.2024 08:45 Відповісти
брехня..
Є кореєць Кім Сунь Висунь
та трамп вже 78 років як палітік
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09.12.2024 08:58 Відповісти
Світ ніяк не зрозуміє, що розмови про мир з цими покидьками, це просто заохочення їх до ще більшої ескалації - канедоер, підорафія, кітозо та інші повинні бути зупинені, інакше війни будуть безкінечно...
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09.12.2024 09:18 Відповісти
Perdogan hatel skazati , Я і Путін , dva ******** ....no chota pashlo netak . 🤭
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09.12.2024 09:22 Відповісти
Що це значить? Хйло і Пердоган заручені і протягом двох трьох місяців парубки укладуть шлюб? А потім молодята народять ****** і дволиких анусів? Смішні, чесслово.
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09.12.2024 09:31 Відповісти
Ето Ердоган так похвалил ***** назвав его любимой женой после того как привселюдно его трахнул?
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09.12.2024 09:33 Відповісти
Якось з універу не взлюбив турків. Були делька їх студентів по обміну, вели себе офігевші.
Та і Ердрюкан той ще шнирьок, чи ширінка.
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09.12.2024 09:44 Відповісти
**** песди не дали?
наші у 90-ті у КПІ спочатку ********* ******** чеченів шоб зрозуміли шо вони не на срасії

потім ******* негрів арабів та інших якщо **********

наш Ваня Ужасний казав - "ти ***** розслабився у чужий страні???"
і по ****!
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09.12.2024 10:34 Відповісти
не свистіть, бо за кожного іноземця так пресували, що краще було цих "юрбою пересувних" і не чіпати. (Львів у ті ж часи).
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09.12.2024 13:30 Відповісти
я не знаю хто вас пресував, може вас усі пресують... нас ніхто не пресував
або ви 80-ті з 90-ми поплутали
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09.12.2024 13:58 Відповісти
Да, можна погодитися, від часів гітлера це найдосвідченіші послідовники.
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09.12.2024 09:46 Відповісти
Простітутка
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09.12.2024 09:50 Відповісти
Чого цей узурпатор розпатякався і що йому потрібно від воєноого
злочинця путлєра ?😡
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09.12.2024 10:01 Відповісти
Що треба турецькому ***** від кремлівського "колеги по геніталіях"?
Щоб його помідорки гарно цілорічно продавались в магазинах козлостана. Щоб бухові орки кожен курортний сезон заповнювали готельні нумера всратих туркістанських анталій, нажираючись там до всрачки на всі привезені нафторжублі.
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09.12.2024 23:22 Відповісти
Я і у путена лизал жопу,когда сбил его самолет
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09.12.2024 10:38 Відповісти
Найцинічніші, а не найдосвідченіші. А наше зелене жабО робиться таким самим.
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09.12.2024 11:12 Відповісти
Лукашенко опытнее.
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09.12.2024 12:12 Відповісти
башар ал ассад - 25 років
лукашенко - 30 років
еродаган з путлером взагалі ні до чого
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09.12.2024 13:26 Відповісти
І сирійським повстанцям допомогти повалити режим Асада, і кремлівському ***** ботоксне очко лизнути. Ось такі вони, "підери" **********.
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09.12.2024 23:16 Відповісти
А пердоган мабудь абхазію хоче, тому дупу пуйлу лиже, шоб потім ятоган добре увійшов😂. Ми ще побачимо ятоган ердогана у дупі пуйла
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10.12.2024 06:55 Відповісти
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