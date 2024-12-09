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Новини
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Світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі, - Ердоган

Ердоган каже, що наступні декілька місяців важливі для майбутнього світу

Наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.

У контексті цієї заяви Ердоган згадав про повернення Дональда Трампа до влади у США.

"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі", - заявив турецький лідер.

Він наголосив, що Туреччина продовжує активно діяти на міжнародній арені.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні меседжі", - додав Ердоган.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анкарі обговорили шляхи для припинення російсько-української війни.

Читайте також: Справедливий мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони конфлікту відкриють простір для дипломатії, - Ердоган

Автор: 

Туреччина (3499) Ердоган Реджеп Таїп (928) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+7
Або не стануть. Бо треба мати ясний розум, щоб виробити візію майбутнього та провести її в життя. Хто тепер його має?

Мексиканський кордон - головна світова пробема…
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09.12.2024 00:10
+4
не вийобуйся пиши мовою, гівнюк
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09.12.2024 03:56
+3
Головна світова проблема - терористична гідра "рашка".
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09.12.2024 00:28
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Або не стануть. Бо треба мати ясний розум, щоб виробити візію майбутнього та провести її в життя. Хто тепер його має?

Мексиканський кордон - головна світова пробема…
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09.12.2024 00:10 Відповісти
Головна світова проблема - терористична гідра "рашка".
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09.12.2024 00:28 Відповісти
для америкосів так, ви ж хочете стіну з с расією?
їм ті мекси теж глаз муляють
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09.12.2024 03:53 Відповісти
Якщо ця проблема для них головна, тоді вони не great again, a small again.

На що й скидається.
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09.12.2024 09:39 Відповісти
Ставлю на те що старий базилевс відхапає крим на раз два
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09.12.2024 00:50 Відповісти
Нікуя., Яйця треба, а він загубив їх, коли підарів в альту запрошував.. да дешевими помідорами кормив. Кацап тварина, окупант.

А Крим ми повернемо.. Або наші діти,внуки.
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09.12.2024 01:13 Відповісти
А Крим ми повернемо.. Або наші діти,внуки.

Ага, така собі "чудова" пропозиція воювати поколіннями.
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09.12.2024 03:27 Відповісти
є різні засоби, аби не дебіли при владі
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09.12.2024 03:54 Відповісти
Не... давай здамося.. така Ваша пропозиція.
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09.12.2024 04:13 Відповісти
Повернемо, а потім що з ним робити? Повернеться Крим разом з Бомбассом і після найближчіх виборів ми будемо Януковічу платити вимушений прогул.
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09.12.2024 08:57 Відповісти
Потім репатріація росіян в російську хведерацію, поки вона не розвалилась
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09.12.2024 09:26 Відповісти
Так ми ж цивілізовані разом з цивілізованим світом, а там гвалт піднімуть, ще й захищать їхні права почнуть.
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10.12.2024 13:35 Відповісти
Янукович під статтею ходить. Зрада. І він ще громадянин України. Тож..таке.
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18.12.2024 12:58 Відповісти
Печерський, або окружний апеляційний знімуть всі обвинувачення.
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18.12.2024 15:05 Відповісти
Хайят Тахрір аш-Шам став турецьким спецназом(бородатим), під назвою "повстанці".

Якщо якась імперія і буде відновлена в результаті агресії путіна, то не російська, а турецька. У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.
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09.12.2024 01:05 Відповісти
BBC
24 липня 1923 року офіційно припинила існування Османська імперія - одна з найбільших держав у історії людства.

А 29 жовтня 1923-го Великі національні збори проголосили Турецьку Республіку й обрали Мустафу Кемаля Ататюрка її першим президентом.

На зміну султанській владі прийшов націоналістичний уряд, що мріяв побудувати нове, прогресивне, світське суспільство за західним зразком.

Однак для турків падіння наддержави, що змагалася з наймогутнішими країнами в історії, стало справжньою трагедією.

Османська імперія охоплювала три континенти, під її владою опинилися території ******** Туреччини, Болгарії, Єгипту, Греції, Угорщини, Йорданії, Лівану, Ізраїлю, Палестини, Македонії, Румунії, Сирії, частини Саудівської Аравії та північного узбережжя Африки.

Албанія, Ірак, Ємен, Катар, Кіпр і Сербія також частково або повністю належали Османській імперії.
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09.12.2024 01:28 Відповісти
Ностальгія за османською епохою призвела до відродження так званого неоосманізму - політичної ідеології, яка в буквальному сенсі виступає за вшанування османського минулого Туреччини та посилення турецького впливу в тих регіонах, що колись були під владою Османської імперії.

Протягом багатьох десятиліть лідери ******** Туреччини намагалися дистанціюватися від імперської спадщини, прагнучи створити більш "західний" і "світський" образ країни.

Але відтоді як Ердоган прийшов до влади, він не приховує своєї ностальгії за османським минулим та ісламським корінням своєї країни.
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09.12.2024 01:33 Відповісти
Iдея універсальної імперії походить з візантійської спадщини та принципів ісламу.

"Вони хотіли захопити всі землі "за межами впливу ісламу".

Цим пояснюється тривалість існування Османської імперії: її армія століттями здобувала нові території.

"І слабшати імперія почала у той момент, коли завоювання стали складнішими або припинилися".
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09.12.2024 01:36 Відповісти
"І слабшати імперія почала у той момент, коли завоювання стали складнішими або припинилися".

це типовий етап розвитку імперії - як тільки припиняється потік дешевих ресурсів від експансії так зразу армії немає чим платити і починається занепад. такий шлях пройшли майже всі імперії людства
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09.12.2024 07:30 Відповісти
Туреччина думає, що взяла Сирію... Все тільки починається там. В Сирії будуть постійні спалахи війни. Сирія це гємор. З Сирії спалах піде на Кавказ. Регіон буде нестабільним і всмоктуватиме багато сторін у конфлікти.
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09.12.2024 01:36 Відповісти
Продовжуючи тему ролі Туреччини і Ердогана в новітній історії можна з посиланням на дані мережі уявити закінчення сирійської громадянської війни таким чином:
1) повернення сирійських біженців до своїх домівок;
2) вилучення Сирії з "іранського півмісяця";
3) вигнання рашистської пітьми з баз в Латакії;
4) ізоляція і послаблення Хезболли.
Це додатково до переваг, які отримає сирійський народ від повалення диктаторського режиму Асада.

Але є й інші додаткові стратегічні вигоди, що були отримані завдяки Туреччині та її союзників Заходом за останні кілька років:
5) стримуваня потоку біженців до Європи;
6) завершення конфлікту, повязаного із Карабахом;
7) вигнаня російських "миротворців" з Південного Кавказу;
8) боротьба з прорашистськими силами в Лівії.

Що стосується України, то плюси від діяльності Ердогана переважили мінуси (його співпраці з ****** по "зерновій угоді" та обходу санкцій), як то :
9) заборона на прохід військових кораблів пітьми у Чорне море (конвенція Монтре - це був привід, а не зобов'язання - все залежало від волі Туреччини);
10) надання політичної підтримки Україні в питанні територіальної цілісності, посередництво у визволенні з полону командирів "азовців", будівництво військових кораблів, поставок та організації виробництва БПЛА тощо.

Повертаючись до першопричин втручання пітьми та Туреччини у внутрішньосирійський конфлікт, що переріс у громадянську війну, можна навести карту-схему, на якій біла лінія означає вже спроєктований, але нереалізований газовий трубопровід між Катаром та Європою з хабом-конектором у Туреччині.
Якби цей газовий трубопровід був побудований, то дешевий газ із Катару через Туреччину потрапив би в Європу. І пітьма ще більше десятиліття тому могла залишитись без європейського ринку газу.
Тож, Туреччина не дасть жодних шансів пітьмі далі залишатись на військових базах в сирійській Латакії.

https://pbs.twimg.com/media/GdtCUIFWEAAGf3H?format=jpg&name=small
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09.12.2024 02:02 Відповісти
Пункти 3,6,7,8 це наслідки війни з Україною
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09.12.2024 09:22 Відповісти
Будівництво військових кораблів важко назвати "плюсом". Добре, що хоч не авіаносець замовили.
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09.12.2024 09:39 Відповісти
Україна - морська держава і у неї має бути свій військово-морський флот. Що передбачає наявність ******** кораблів, не лише БЕКів і катерів берегової охорони.
Якби в Криму в лютому-березні 2014-го команди на українських кораблях не чекали би "з моря погоди", тобто наказів переляканих політиків, а відкрили вогонь по рашистах на ураження, а перед цим нейтралізували всіх капітанів-зрадників, що перейшли на сторону ворога, то і пітьма ще тоді міцно зав'язла б у Криму і на Донбас її би не вистачило.
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09.12.2024 10:00 Відповісти
Історія, на жаль, не пишеться термінами "якби". Тоді можна було б додати ще "якби майже всі військовослужбовці (місцеві) не перейшли на бік кацапів", "якби майже всі мусора (місцеві) не перейшли на бік кацапів" і т.д.
Можете пояснити, для чого саме Україні потрібен військово-морський флот? Ми плануємо на когось нападати? А для оборони ракетні корвети нам не потрібні, це лиш зайвий тягар.
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09.12.2024 10:38 Відповісти
Флот - це та частина Збройних сил, яка має свої переваги над іншими, основними з яких є наступні можливості:
1) підхід по морських акваторіях і підведення максимально можливих бойових вантажів (в т.ч. БЕКів і БПЛА) на максимальну близькість до території потенційного ворога і ворожих цілей, недосяжних для сухопутних і повітряних військ;
2) блокування морських портів та шляхів, що використовує ворожа держава;
3) оборона власних портів, захист узбережжя, патрулювання морських торговельних шляхів і коридорів.
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09.12.2024 11:19 Відповісти
Що ж, поставлю питання інакше...
Припустимо, завтра Турція передає нам два корвета. Скільки вони проживуть?
А перелічені вами функції, враховуючи розміри акваторії Чорного моря, цілком можна забезпечити з суходолу. Не я один вважаю ці кораблі марнотратством.
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09.12.2024 11:39 Відповісти
На даний момент це виглядає так, як Ви написали.
Проте, як вбачається, ці кораблі на перспективу для підготовки України до нової війни з пітьмою.
А зараз, як на мене, Україні вкрай потрібна пара-трійка підводних човнів. І тоді б ніякі рашистські кораблі не те що в Чорному чи Середземному морях, а й біля Кольського чи Корейського півостровів, не почувались би безпечно.
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09.12.2024 12:14 Відповісти
Everyone wants to be king in their neck of the woods.
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09.12.2024 02:21 Відповісти
не вийобуйся пиши мовою, гівнюк
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09.12.2024 03:56 Відповісти
😂
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09.12.2024 09:41 Відповісти
 
 