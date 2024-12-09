Світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі, - Ердоган

Наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.

У контексті цієї заяви Ердоган згадав про повернення Дональда Трампа до влади у США.

"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі", - заявив турецький лідер.

Він наголосив, що Туреччина продовжує активно діяти на міжнародній арені.

"Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні меседжі", - додав Ердоган.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анкарі обговорили шляхи для припинення російсько-української війни.

Читайте також: Справедливий мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони конфлікту відкриють простір для дипломатії, - Ердоган