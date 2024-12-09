Світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі, - Ердоган
Наступні два-три місяці стануть критичними для формування нового майбутнього світу.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet, інформує Цензор.НЕТ.
У контексті цієї заяви Ердоган згадав про повернення Дональда Трампа до влади у США.
"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі", - заявив турецький лідер.
Він наголосив, що Туреччина продовжує активно діяти на міжнародній арені.
"Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні меседжі", - додав Ердоган.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Анкарі обговорили шляхи для припинення російсько-української війни.
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Мексиканський кордон - головна світова пробема…
їм ті мекси теж глаз муляють
На що й скидається.
А Крим ми повернемо.. Або наші діти,внуки.
Ага, така собі "чудова" пропозиція воювати поколіннями.
Якщо якась імперія і буде відновлена в результаті агресії путіна, то не російська, а турецька. У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.
24 липня 1923 року офіційно припинила існування Османська імперія - одна з найбільших держав у історії людства.
А 29 жовтня 1923-го Великі національні збори проголосили Турецьку Республіку й обрали Мустафу Кемаля Ататюрка її першим президентом.
На зміну султанській владі прийшов націоналістичний уряд, що мріяв побудувати нове, прогресивне, світське суспільство за західним зразком.
Однак для турків падіння наддержави, що змагалася з наймогутнішими країнами в історії, стало справжньою трагедією.
Османська імперія охоплювала три континенти, під її владою опинилися території ******** Туреччини, Болгарії, Єгипту, Греції, Угорщини, Йорданії, Лівану, Ізраїлю, Палестини, Македонії, Румунії, Сирії, частини Саудівської Аравії та північного узбережжя Африки.
Албанія, Ірак, Ємен, Катар, Кіпр і Сербія також частково або повністю належали Османській імперії.
Протягом багатьох десятиліть лідери ******** Туреччини намагалися дистанціюватися від імперської спадщини, прагнучи створити більш "західний" і "світський" образ країни.
Але відтоді як Ердоган прийшов до влади, він не приховує своєї ностальгії за османським минулим та ісламським корінням своєї країни.
"Вони хотіли захопити всі землі "за межами впливу ісламу".
Цим пояснюється тривалість існування Османської імперії: її армія століттями здобувала нові території.
"І слабшати імперія почала у той момент, коли завоювання стали складнішими або припинилися".
це типовий етап розвитку імперії - як тільки припиняється потік дешевих ресурсів від експансії так зразу армії немає чим платити і починається занепад. такий шлях пройшли майже всі імперії людства
1) повернення сирійських біженців до своїх домівок;
2) вилучення Сирії з "іранського півмісяця";
3) вигнання рашистської пітьми з баз в Латакії;
4) ізоляція і послаблення Хезболли.
Це додатково до переваг, які отримає сирійський народ від повалення диктаторського режиму Асада.
Але є й інші додаткові стратегічні вигоди, що були отримані завдяки Туреччині та її союзників Заходом за останні кілька років:
5) стримуваня потоку біженців до Європи;
6) завершення конфлікту, повязаного із Карабахом;
7) вигнаня російських "миротворців" з Південного Кавказу;
8) боротьба з прорашистськими силами в Лівії.
Що стосується України, то плюси від діяльності Ердогана переважили мінуси (його співпраці з ****** по "зерновій угоді" та обходу санкцій), як то :
9) заборона на прохід військових кораблів пітьми у Чорне море (конвенція Монтре - це був привід, а не зобов'язання - все залежало від волі Туреччини);
10) надання політичної підтримки Україні в питанні територіальної цілісності, посередництво у визволенні з полону командирів "азовців", будівництво військових кораблів, поставок та організації виробництва БПЛА тощо.
Повертаючись до першопричин втручання пітьми та Туреччини у внутрішньосирійський конфлікт, що переріс у громадянську війну, можна навести карту-схему, на якій біла лінія означає вже спроєктований, але нереалізований газовий трубопровід між Катаром та Європою з хабом-конектором у Туреччині.
Якби цей газовий трубопровід був побудований, то дешевий газ із Катару через Туреччину потрапив би в Європу. І пітьма ще більше десятиліття тому могла залишитись без європейського ринку газу.
Тож, Туреччина не дасть жодних шансів пітьмі далі залишатись на військових базах в сирійській Латакії.
https://pbs.twimg.com/media/GdtCUIFWEAAGf3H?format=jpg&name=small
Якби в Криму в лютому-березні 2014-го команди на українських кораблях не чекали би "з моря погоди", тобто наказів переляканих політиків, а відкрили вогонь по рашистах на ураження, а перед цим нейтралізували всіх капітанів-зрадників, що перейшли на сторону ворога, то і пітьма ще тоді міцно зав'язла б у Криму і на Донбас її би не вистачило.
Можете пояснити, для чого саме Україні потрібен військово-морський флот? Ми плануємо на когось нападати? А для оборони ракетні корвети нам не потрібні, це лиш зайвий тягар.
1) підхід по морських акваторіях і підведення максимально можливих бойових вантажів (в т.ч. БЕКів і БПЛА) на максимальну близькість до території потенційного ворога і ворожих цілей, недосяжних для сухопутних і повітряних військ;
2) блокування морських портів та шляхів, що використовує ворожа держава;
3) оборона власних портів, захист узбережжя, патрулювання морських торговельних шляхів і коридорів.
Припустимо, завтра Турція передає нам два корвета. Скільки вони проживуть?
А перелічені вами функції, враховуючи розміри акваторії Чорного моря, цілком можна забезпечити з суходолу. Не я один вважаю ці кораблі марнотратством.
Проте, як вбачається, ці кораблі на перспективу для підготовки України до нової війни з пітьмою.
А зараз, як на мене, Україні вкрай потрібна пара-трійка підводних човнів. І тоді б ніякі рашистські кораблі не те що в Чорному чи Середземному морях, а й біля Кольського чи Корейського півостровів, не почувались би безпечно.