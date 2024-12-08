Трамп не сказав, чи говорив з Путіним після обрання: Не хочу перешкодити переговорам

Обраний президент США Дональд Трамп не відповів на питання журналістки про те чи говорив він з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC news.

Спочатку Трамп заперечив, що говорив з господарем Кремля. Після цього ведуча уточнила, чи говорив політик з диктатором після свого обрання – і той відповів, що не хоче говорити про це.

Також Трамп додав, що не спілкувався з Путіним "останнім часом".

Журналістка ще раз перепитала республіканця, чи розмовляв він з Путіним після свого переобрання.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", – відповів Трамп.

Нещодавно Трамп також припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.

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