Трамп не сказав, чи говорив з Путіним після обрання: Не хочу перешкодити переговорам
Обраний президент США Дональд Трамп не відповів на питання журналістки про те чи говорив він з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC news.
Спочатку Трамп заперечив, що говорив з господарем Кремля. Після цього ведуча уточнила, чи говорив політик з диктатором після свого обрання – і той відповів, що не хоче говорити про це.
Також Трамп додав, що не спілкувався з Путіним "останнім часом".
Журналістка ще раз перепитала республіканця, чи розмовляв він з Путіним після свого переобрання.
"Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", – відповів Трамп.
Нещодавно Трамп також припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....