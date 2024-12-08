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Новини
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Трамп не сказав, чи говорив з Путіним після обрання: Не хочу перешкодити переговорам

Дональд Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп не відповів на питання журналістки про те чи говорив він з кремлівським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC news.

Спочатку Трамп заперечив, що говорив з господарем Кремля. Після цього ведуча уточнила, чи говорив політик з диктатором після свого обрання – і той відповів, що не хоче говорити про це.

Також Трамп додав, що не спілкувався з Путіним "останнім часом".

Журналістка ще раз перепитала республіканця, чи розмовляв він з Путіним після свого переобрання.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам", – відповів Трамп.

Нещодавно Трамп також припустив скорочення допомоги Україні за свого президентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав, - Axios

Автор: 

путін володимир (23785) Трамп Дональд (5576)


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Топ коментарі
+9
Он ЕЩЕ не президент
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....
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09.12.2024 00:33
+7
весь в зєлю. той тоже про свої тьорки з ****** після обрання помовчує.
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09.12.2024 00:28
+6
І не тільки розмовляв, у них ще телефонний секс був, мускус особисто свічку тримав.
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09.12.2024 00:02
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І не тільки розмовляв, у них ще телефонний секс був, мускус особисто свічку тримав.
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09.12.2024 00:02 Відповісти
****. А чи знали, до прикладу, загиблі в Запоріжжі, що їхні смерті не перешкода "переговорам"?
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09.12.2024 00:02 Відповісти
Трамп нікчема. На нього надій мало.
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09.12.2024 00:18 Відповісти
весь в зєлю. той тоже про свої тьорки з ****** після обрання помовчує.
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09.12.2024 00:28 Відповісти
Он ЕЩЕ не президент
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....
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09.12.2024 00:33 Відповісти
Поганий знак.
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09.12.2024 00:37 Відповісти
поганий знак це прострелене вухо .
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09.12.2024 00:44 Відповісти
Старий алкоголік не сказав чи відпивав із залишеною без нагляду 40 літрової каністри зі спиртом. Впав пʼяним, тримаючи інтригу.
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09.12.2024 00:50 Відповісти
Компромат на Трампа в руках ФСБ - велика справа,він танцювати під дудку раші . Питання до спецслужб USA-як допустили людину з компроматом до виборів? Чи ЦРУ та ФБР також танцює під балалайку ерефії? Продались? Чи також шантаж?
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09.12.2024 01:53 Відповісти
 
 