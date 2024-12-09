Трамп не сказал говорил ли с Путиным после избрания: Не хочу помешать переговорам
Избранный президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC news.
Сначала Трамп отрицал, что говорил с хозяином Кремля. После этого ведущая уточнила, говорил ли политик с диктатором после своего избрания - и тот ответил, что не хочет говорить об этом.
Также Трамп добавил, что не общался с Путиным "в последнее время".
Журналистка еще раз переспросила республиканца, разговаривал ли он с Путиным после своего переизбрания.
"Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - ответил Трамп.
Недавно Трамп также допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....