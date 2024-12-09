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Трамп не сказал говорил ли с Путиным после избрания: Не хочу помешать переговорам

Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC news.

Сначала Трамп отрицал, что говорил с хозяином Кремля. После этого ведущая уточнила, говорил ли политик с диктатором после своего избрания - и тот ответил, что не хочет говорить об этом.

Также Трамп добавил, что не общался с Путиным "в последнее время".

Журналистка еще раз переспросила республиканца, разговаривал ли он с Путиным после своего переизбрания.

"Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - ответил Трамп.

Недавно Трамп также допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

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Автор: 

путин владимир (31252) Трамп Дональд (5194)


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Топ комментарии
+9
Он ЕЩЕ не президент
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....
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09.12.2024 00:33
+7
весь в зєлю. той тоже про свої тьорки з ****** після обрання помовчує.
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09.12.2024 00:28
+6
І не тільки розмовляв, у них ще телефонний секс був, мускус особисто свічку тримав.
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09.12.2024 00:02
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Правила форума Совет форумчан
І не тільки розмовляв, у них ще телефонний секс був, мускус особисто свічку тримав.
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09.12.2024 00:02 Ответить
****. А чи знали, до прикладу, загиблі в Запоріжжі, що їхні смерті не перешкода "переговорам"?
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09.12.2024 00:02 Ответить
Трамп нікчема. На нього надій мало.
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09.12.2024 00:18 Ответить
весь в зєлю. той тоже про свої тьорки з ****** після обрання помовчує.
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09.12.2024 00:28 Ответить
Он ЕЩЕ не президент
Но уже не отвечает на неудобные вопросы
Наш тоже ,пока был кандидатом - не отвечал на неудобные вопросы
А когда стал президентом
Просто отключил телеканалы с неудобными вопросами
Учитесь,мистер Трамп - у великого лидера современности
Твою мать....
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09.12.2024 00:33 Ответить
Поганий знак.
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09.12.2024 00:37 Ответить
поганий знак це прострелене вухо .
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09.12.2024 00:44 Ответить
Старий алкоголік не сказав чи відпивав із залишеною без нагляду 40 літрової каністри зі спиртом. Впав пʼяним, тримаючи інтригу.
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09.12.2024 00:50 Ответить
Компромат на Трампа в руках ФСБ - велика справа,він танцювати під дудку раші . Питання до спецслужб USA-як допустили людину з компроматом до виборів? Чи ЦРУ та ФБР також танцює під балалайку ерефії? Продались? Чи також шантаж?
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09.12.2024 01:53 Ответить
 
 