Трамп не сказал говорил ли с Путиным после избрания: Не хочу помешать переговорам

Избранный президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистки о том говорил ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC news.

Сначала Трамп отрицал, что говорил с хозяином Кремля. После этого ведущая уточнила, говорил ли политик с диктатором после своего избрания - и тот ответил, что не хочет говорить об этом.

Также Трамп добавил, что не общался с Путиным "в последнее время".

Журналистка еще раз переспросила республиканца, разговаривал ли он с Путиным после своего переизбрания.

"Я не хочу этого говорить. Я не хочу ничего об этом говорить, потому что я не хочу делать ничего, что могло бы помешать переговорам", - ответил Трамп.

Недавно Трамп также допустил сокращение помощи Украине при своем президентстве.

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