Ситуация на фронте остается сложной, за сутки зафиксировано 191 боестолкновение, - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 14 авиаударов, сбросив 25 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, в том числе 92 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1599 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка Запорожской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

Ситуация на севере и юге

На Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили семь наступательных действий врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Северском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1220 человек: 540 безвозвратными и 680 санитарными. Также украинские воины обезвредили 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 24 автомобиля и 1 единицу спецтехники оккупантов.

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