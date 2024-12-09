Ситуация на фронте остается сложной, за сутки зафиксировано 191 боестолкновение, - Генштаб
Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 14 авиаударов, сбросив 25 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, в том числе 92 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1599 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Новоандреевка и Малая Токмачка Запорожской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты три раза атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Леонидовка и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.
На Времевском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.
Ситуация на севере и юге
На Ореховском направлении оккупационные войска, при поддержке авиации, один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Нестерянка.
Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили семь наступательных действий врага на Приднепровском направлении.
На Гуляйпольском и Северском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две наземные станции управления беспилотными летательными аппаратами.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1220 человек: 540 безвозвратными и 680 санитарными. Также украинские воины обезвредили 18 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 24 автомобиля и 1 единицу спецтехники оккупантов.
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Західніше і південніше Шевченка і західніше Відродження противник просунувся вздовж ряду лісосмуг і залізниці, закривши "кишеню", що утворилася.
В районі Старих Тернів ворожі маневрені групи роблять спроби просунутися у напрямку західної околиці Курахового."