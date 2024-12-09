Общие боевые потери РФ с начала войны – около 754 590 человек (+1220 за сутки), 9519 танков, 21 061 артсистема, 19 589 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 754 590 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 754590 (+1220) человек,
- танков - 9519 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 19589 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 21061 (+3) ед,
- РСЗО - 1253 (+0) ед,
- средства ППО - 1023 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20093 (+22),
- крылатые ракеты - 2859 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30989 (+24) ед,
- специальная техника - 3636 (+1)
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+14 Sergei M #570318
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+11 tarasii smila #448870
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+9 Сергій Малецький
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Але танків на штурмах майже немає. Отже, логіка каже - їх немає взагалі. Бритва Оккама - не треба примножувати сутності більш за необхідне.
А в кого інша логіка - той або доводить, що вони є (як добродій Військовий Віщун), або мовчить в ганчірочку, бо марення не дуже потрібні...
Коли ж ви, свідки підготовки 100500 свіжих танкових армій за Уралом, пащеки прикриєте свої... І тхне від вас брехливим лайном ідіотських вигадок, і тхне...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
@ "Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что смертность среди мужчин от 25 до 45 лет в России в 5-6 раз выше, чем в Европе."