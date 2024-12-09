Общие боевые потери РФ с начала войны – около 754 590 человек (+1220 за сутки), 9519 танков, 21 061 артсистема, 19 589 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 754 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 754590 (+1220) человек,

танков - 9519 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 19589 (+18) ед,

артиллерийских систем - 21061 (+3) ед,

РСЗО - 1253 (+0) ед,

средства ППО - 1023 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20093 (+22),

крылатые ракеты - 2859 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30989 (+24) ед,

специальная техника - 3636 (+1)

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