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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 754 590 человек (+1220 за сутки), 9519 танков, 21 061 артсистема, 19 589 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 754 590 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 754590 (+1220) человек,
  • танков - 9519 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 19589 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 21061 (+3) ед,
  • РСЗО - 1253 (+0) ед,
  • средства ППО - 1023 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20093 (+22),
  • крылатые ракеты - 2859 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30989 (+24) ед,
  • специальная техника - 3636 (+1)

Также смотрите: Воины 3-й ОШБр уничтожили российскую ТОС, немалое количество ББМ, ВАТ, "уазиков" и сбили мотоциклистов на ходу. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+14
бєлоусов, герасимов, гдє **** танкі!?
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09.12.2024 08:21
+11
Можливо, що і накопичує, але якби в нього було б вдосталь того залізяччя, то і накопичував би, і гнав би як і до цього часу одночасно... Але - нема. Ані вчора, ані сьогодні - ні танків, ні арти... І така ситуація вже два тижні. І Сирію він злив - не від неосяжної доброти своєї, а від того, що нема чим допомагати. Тамтешнім (тобто на росії) його прихильникам - та Сирія до сраки, а от відпускати Україну - люта зрада.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.12.2024 09:35
+9
москалі пішли на спад і танки закінчились . Слава ЗСУ.
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09.12.2024 08:05
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Чергова свинособака заблукала...
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09.12.2024 09:13 Ответить
москалі пішли на спад і танки закінчились . Слава ЗСУ.
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09.12.2024 08:05 Ответить
Танки, таки, боятся грязи..)))
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09.12.2024 08:08 Ответить
Танки бояться ЗСУ)
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09.12.2024 10:53 Ответить
Щоб боятися грязі - танки повинні хоча б бути. А в засрашки - критичне виснаження по танкам та техніці взагалі. Про що прогнозувалось ще навесні. Читаємо добродія-осінтера "https://www.vishchun.com/ Військовий Віщун". Якби в засрашки було вдосталь танків - вони їх би гнали через будь-яку грязюку так же, як вони гонять "м'ясо". Бо, очевидно, що штурми з танками значно ефективніші за штурми без танків.

Але танків на штурмах майже немає. Отже, логіка каже - їх немає взагалі. Бритва Оккама - не треба примножувати сутності більш за необхідне.

А в кого інша логіка - той або доводить, що вони є (як добродій Військовий Віщун), або мовчить в ганчірочку, бо марення не дуже потрібні...
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09.12.2024 18:31 Ответить
бєлоусов, герасимов, гдє **** танкі!?
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09.12.2024 08:21 Ответить
Знову *уйло танки зажав. Напевне падло десь для прориву накоплює.
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09.12.2024 08:57 Ответить
Примарні танки для прориву на концерт Кобзона.

Коли ж ви, свідки підготовки 100500 свіжих танкових армій за Уралом, пащеки прикриєте свої... І тхне від вас брехливим лайном ідіотських вигадок, і тхне...
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09.12.2024 18:33 Ответить
Можливо, що і накопичує, але якби в нього було б вдосталь того залізяччя, то і накопичував би, і гнав би як і до цього часу одночасно... Але - нема. Ані вчора, ані сьогодні - ні танків, ні арти... І така ситуація вже два тижні. І Сирію він злив - не від неосяжної доброти своєї, а від того, що нема чим допомагати. Тамтешнім (тобто на росії) його прихильникам - та Сирія до сраки, а от відпускати Україну - люта зрада.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.12.2024 09:35 Ответить
Танки - фсё!) Арта - вымирает? Лемминги упрямы и многочисленны.. (
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09.12.2024 10:43 Ответить
Навіть кацапські лемінги знають, що коїться і бажають на рубіж спішування їхати в броні. І не хочуть без броні або взагалі пішкодралом 10-20 км до цільової посадки бігти. І що танків і броні немає - там вже добре видно. І це вплине на готовність, на дезертирство, на кількість суіцидів тощо.
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09.12.2024 18:36 Ответить
Але ж бажають(((( Нема, поки що, в нас бабаху як у "Залізна людина перша" - скупчення організмів "прах и пепел"...
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09.12.2024 21:02 Ответить
Техніка у кацапів "просіла" не на жарт! А м'яса ще багатенько!
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09.12.2024 10:52 Ответить
Ешелон з "мосфільму" ще не доїхав там т-34...
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09.12.2024 11:21 Ответить
Сплошное суицидное мясо и минимум техники.
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09.12.2024 16:49 Ответить
Повідомлення з пітьми:
@ "Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что смертность среди мужчин от 25 до 45 лет в России в 5-6 раз выше, чем в Европе."
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09.12.2024 17:02 Ответить
От розумний - аж страшно!
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09.12.2024 21:03 Ответить
 
 