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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 754 590 осіб (+1220 за добу), 9519 танків, 21 061 артсистема, 19 589 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 754 590 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 754590 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 9519 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21061 (+3) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3636 (+1)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194)


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Топ коментарі
+14
бєлоусов, герасимов, гдє **** танкі!?
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09.12.2024 08:21
+11
Можливо, що і накопичує, але якби в нього було б вдосталь того залізяччя, то і накопичував би, і гнав би як і до цього часу одночасно... Але - нема. Ані вчора, ані сьогодні - ні танків, ні арти... І така ситуація вже два тижні. І Сирію він злив - не від неосяжної доброти своєї, а від того, що нема чим допомагати. Тамтешнім (тобто на росії) його прихильникам - та Сирія до сраки, а от відпускати Україну - люта зрада.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.12.2024 09:35
+9
москалі пішли на спад і танки закінчились . Слава ЗСУ.
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09.12.2024 08:05
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Чергова свинособака заблукала...
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09.12.2024 09:13 Відповісти
москалі пішли на спад і танки закінчились . Слава ЗСУ.
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09.12.2024 08:05 Відповісти
Танки, таки, боятся грязи..)))
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09.12.2024 08:08 Відповісти
Танки бояться ЗСУ)
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09.12.2024 10:53 Відповісти
Щоб боятися грязі - танки повинні хоча б бути. А в засрашки - критичне виснаження по танкам та техніці взагалі. Про що прогнозувалось ще навесні. Читаємо добродія-осінтера "https://www.vishchun.com/ Військовий Віщун". Якби в засрашки було вдосталь танків - вони їх би гнали через будь-яку грязюку так же, як вони гонять "м'ясо". Бо, очевидно, що штурми з танками значно ефективніші за штурми без танків.

Але танків на штурмах майже немає. Отже, логіка каже - їх немає взагалі. Бритва Оккама - не треба примножувати сутності більш за необхідне.

А в кого інша логіка - той або доводить, що вони є (як добродій Військовий Віщун), або мовчить в ганчірочку, бо марення не дуже потрібні...
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09.12.2024 18:31 Відповісти
бєлоусов, герасимов, гдє **** танкі!?
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09.12.2024 08:21 Відповісти
Знову *уйло танки зажав. Напевне падло десь для прориву накоплює.
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09.12.2024 08:57 Відповісти
Примарні танки для прориву на концерт Кобзона.

Коли ж ви, свідки підготовки 100500 свіжих танкових армій за Уралом, пащеки прикриєте свої... І тхне від вас брехливим лайном ідіотських вигадок, і тхне...
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09.12.2024 18:33 Відповісти
Можливо, що і накопичує, але якби в нього було б вдосталь того залізяччя, то і накопичував би, і гнав би як і до цього часу одночасно... Але - нема. Ані вчора, ані сьогодні - ні танків, ні арти... І така ситуація вже два тижні. І Сирію він злив - не від неосяжної доброти своєї, а від того, що нема чим допомагати. Тамтешнім (тобто на росії) його прихильникам - та Сирія до сраки, а от відпускати Україну - люта зрада.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.12.2024 09:35 Відповісти
Танки - фсё!) Арта - вымирает? Лемминги упрямы и многочисленны.. (
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09.12.2024 10:43 Відповісти
Навіть кацапські лемінги знають, що коїться і бажають на рубіж спішування їхати в броні. І не хочуть без броні або взагалі пішкодралом 10-20 км до цільової посадки бігти. І що танків і броні немає - там вже добре видно. І це вплине на готовність, на дезертирство, на кількість суіцидів тощо.
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09.12.2024 18:36 Відповісти
Але ж бажають(((( Нема, поки що, в нас бабаху як у "Залізна людина перша" - скупчення організмів "прах и пепел"...
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09.12.2024 21:02 Відповісти
Техніка у кацапів "просіла" не на жарт! А м'яса ще багатенько!
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09.12.2024 10:52 Відповісти
Ешелон з "мосфільму" ще не доїхав там т-34...
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09.12.2024 11:21 Відповісти
Сплошное суицидное мясо и минимум техники.
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09.12.2024 16:49 Відповісти
Повідомлення з пітьми:
@ "Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что смертность среди мужчин от 25 до 45 лет в России в 5-6 раз выше, чем в Европе."
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09.12.2024 17:02 Відповісти
От розумний - аж страшно!
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09.12.2024 21:03 Відповісти
 
 