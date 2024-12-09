Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 754 590 осіб (+1220 за добу), 9519 танків, 21 061 артсистема, 19 589 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 754 590 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 754590 (+1220) осіб,
- танків ‒ 9519 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18) од,
- артилерійських систем – 21061 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 3636 (+1)
Топ коментарі
+14 Sergei M #570318
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+11 tarasii smila #448870
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+9 Сергій Малецький
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Але танків на штурмах майже немає. Отже, логіка каже - їх немає взагалі. Бритва Оккама - не треба примножувати сутності більш за необхідне.
А в кого інша логіка - той або доводить, що вони є (як добродій Військовий Віщун), або мовчить в ганчірочку, бо марення не дуже потрібні...
Коли ж ви, свідки підготовки 100500 свіжих танкових армій за Уралом, пащеки прикриєте свої... І тхне від вас брехливим лайном ідіотських вигадок, і тхне...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
@ "Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что смертность среди мужчин от 25 до 45 лет в России в 5-6 раз выше, чем в Европе."