Силы ПВО сбили две ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БпЛА из 37, еще 18 – локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 9 декабря 2024 года (с 19.30 8 декабря) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем, 37-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск - РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 08.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областях. 18 беспилотников локально потеряно, один - в воздухе. Боевая работа продолжается.

Из-за падения сбитых вражеских БпЛА в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

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