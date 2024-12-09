Сили ППО збили дві ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА з 37, ще 18 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 9 грудня 2024 року (із 19.30 8 грудня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем, 37-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях. 18 безпілотників локаційно втрачено, один - в повітрі. Бойова робота триває.

Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

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