Україну знову атакували безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Зранку 9 грудня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 7:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівській та Сумській областях військові повідомили о 5:15. Згодом виявили БпЛА на сході Чернігівщини, який рухався південний/південно-східним курсом.
О 7:21 оголошено загроза застосування ворожих ударних БпЛА з півночі для Полтавської області. Зазначається, що БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - Сумщина/Полтавщина.
8:03 - Харківська, Запорізька області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
Станом на 8:10 оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північний;
- БпЛА на південному заході Харківщини, курс - північно-східний.
8:21 - Ворожі ударні БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний.
О 8:25 військові попередили мешканців Харкова про БпЛА, який рухається у напрямку міста з південного заходу.
Станом на 8:39 оновлена інформація щодо ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
- БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;
- БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північний
- БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.
9:14 - Кременчук! рух ударних БпЛА у вашому напрямку.
9:29 - БпЛА на Кіровоградщині, рухається в напрямку Миколаївщини.
9:37 - рух ударних БпЛА з Полтавщини у напрямку Черкащини.
Оновлення інформації на 10:08:
- БпЛА на півночі Миколаївщини - напрямок південний;
- Ударний БпЛА на заході Полтавщини - курс на Черкащину;
- БпЛА на півночі Черкащини - в напрямку Київщини.
10:57 - "шахед" на сході Миколаївщини - курс західний;
- БпЛА на Запоріжжі - курс західний.
Станом на 11:00 повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Черкаській та Миколаївській областях.
Інформація на 11:20:
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [09.12.2024 ]
- "шахед" на заході Миколаївщини - курс на Одещину;
- БпЛА на Запоріжжі - напрямок на Дніпропетровщину;
- Ударний БпЛА на сході Чернігівщини - курс на північний захід;
- Ударний БпЛА на сході Київщини - курс на Чернігівщину.
11:50 - "шахед" на сході Одещини - курс західний.
О 12:18 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ударні це ріпери і байрактари
а шахіди це, таки, камікадзе
"Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини.
Повітряні сили саме так повідомили, чи цей дебільний заголовок - витвір цензоровських писак?