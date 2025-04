Україну знову атакували безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 9 грудня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 7:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівській та Сумській областях військові повідомили о 5:15. Згодом виявили БпЛА на сході Чернігівщини, який рухався південний/південно-східним курсом.

О 7:21 оголошено загроза застосування ворожих ударних БпЛА з півночі для Полтавської області. Зазначається, що БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 - Харківська, Запорізька області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

Станом на 8:10 оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північний;

БпЛА на південному заході Харківщини, курс - північно-східний.

8:21 - Ворожі ударні БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний.

О 8:25 військові попередили мешканців Харкова про БпЛА, який рухається у напрямку міста з південного заходу.

Станом на 8:39 оновлена інформація щодо ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;

БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;

БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північний

БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.

9:14 - Кременчук! рух ударних БпЛА у вашому напрямку.

9:29 - БпЛА на Кіровоградщині, рухається в напрямку Миколаївщини.

9:37 - рух ударних БпЛА з Полтавщини у напрямку Черкащини.

Оновлення інформації на 10:08:

БпЛА на півночі Миколаївщини - напрямок південний;

Ударний БпЛА на заході Полтавщини - курс на Черкащину;

БпЛА на півночі Черкащини - в напрямку Київщини.

10:57 - "шахед" на сході Миколаївщини - курс західний;

БпЛА на Запоріжжі - курс західний.

Станом на 11:00 повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Черкаській та Миколаївській областях.

Інформація на 11:20:

"шахед" на заході Миколаївщини - курс на Одещину;

БпЛА на Запоріжжі - напрямок на Дніпропетровщину;

Ударний БпЛА на сході Чернігівщини - курс на північний захід;

Ударний БпЛА на сході Київщини - курс на Чернігівщину.

11:50 - "шахед" на сході Одещини - курс західний.

О 12:18 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА.

