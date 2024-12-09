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Новини
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Україну знову атакували безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Зранку 9 грудня російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 7:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Про загрозу  застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівській та Сумській областях військові повідомили о 5:15. Згодом виявили БпЛА на сході Чернігівщини, який рухався південний/південно-східним курсом.

О 7:21 оголошено загроза застосування ворожих ударних БпЛА з півночі для Полтавської області. Зазначається, що БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 - Харківська, Запорізька області - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

Станом на 8:10 оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - північний;
  • БпЛА на південному заході Харківщини, курс - північно-східний.

8:21 - Ворожі ударні БпЛА на північному сході Запорізької області, курс - північний.

О 8:25 військові попередили мешканців Харкова про БпЛА, який рухається у напрямку міста з південного заходу.

Станом на 8:39 оновлена інформація щодо ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на межі Сумщини і Полтавщини, курс - південний/південно-східний;
  • БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-східний;
  • БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, курс - північний
  • БпЛА в центрі Дніпропетровщини, курс - північний.

9:14 - Кременчук! рух ударних БпЛА у вашому напрямку.

9:29 - БпЛА на Кіровоградщині, рухається в напрямку Миколаївщини.

9:37 - рух ударних БпЛА з Полтавщини у напрямку Черкащини.

Оновлення інформації на 10:08:

  • БпЛА на півночі Миколаївщини - напрямок південний;
  • Ударний БпЛА на заході Полтавщини - курс на Черкащину;
  • БпЛА на півночі Черкащини - в напрямку Київщини.

10:57 - "шахед" на сході Миколаївщини - курс західний;

  • БпЛА на Запоріжжі - курс західний.

Станом на 11:00 повітряна тривога триває у Чернігівській, Київській, Черкаській та Миколаївській областях.

Інформація на 11:20:

Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [09.12.2024 ]

  • "шахед" на заході Миколаївщини - курс на Одещину;
  • БпЛА на Запоріжжі - напрямок на Дніпропетровщину;
  • Ударний БпЛА на сході Чернігівщини - курс на північний захід;
  • Ударний БпЛА на сході Київщини - курс на Чернігівщину.

11:50 -  "шахед" на сході Одещини - курс західний.

О 12:18 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2621) Шахед (974)


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Топ коментарі
+2
якось дивно, що шахіди називають ударними

ударні це ріпери і байрактари

а шахіди це, таки, камікадзе
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09.12.2024 07:52
+1
"Ударний" - тому що не "розвідувальний".
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09.12.2024 09:54
+1
А "локаційно втрачені " куди поділись ?
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09.12.2024 10:06
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якось дивно, що шахіди називають ударними

ударні це ріпери і байрактари

а шахіди це, таки, камікадзе
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09.12.2024 07:52 Відповісти
"Ударний" - тому що не "розвідувальний".
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09.12.2024 09:54 Відповісти
та трохи тупо все, що не розвідник називати ударним
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09.12.2024 10:29 Відповісти
А чому він не "ударний". Саме "ударний"... тільки один раз. Й "камікадзе" називати не можна бо камікадзе - пілот-смертник.
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09.12.2024 10:34 Відповісти
А "локаційно втрачені " куди поділись ?
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09.12.2024 10:06 Відповісти
по лісам і полям стирчать
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09.12.2024 10:28 Відповісти
У гуглі подивитися важко?
"Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини.
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09.12.2024 11:17 Відповісти
До 50% цих бпла - обманки без б/ч, з пенопласту та палок. Їхня справа - кружляти колами та відволікати ППО, коли паливо закінчується, вони падають і "локаційно втрачаються"...
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09.12.2024 11:17 Відповісти
А що за майже три роки війни не навчились відрізняти справні дрони від обманки ,шахеди біліші за розмірами за обманки.
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09.12.2024 13:17 Відповісти
Україну знову атакують з безпілотники, - Повітряні сили

Повітряні сили саме так повідомили, чи цей дебільний заголовок - витвір цензоровських писак?
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09.12.2024 11:48 Відповісти
 
 