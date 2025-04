Украину снова атаковали беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Утром 9 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 7:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областях военные сообщили в 5:15. Впоследствии обнаружили БпЛА на востоке Черниговщины, который двигался южный/юго-восточным курсом.

В 7:21 объявлена угроза применения вражеских ударных БпЛА с севера для Полтавской области. Отмечается, что БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 - Харьковская, Запорожская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

По состоянию на 8:10 обновление информации о вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северный;

БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – северо-восточный.

8:21 – Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Запорожской области, курс – северный.

В 8:25 военные предупредили жителей Харькова о БпЛА, который двигается в направлении города с юго-запада.

По состоянию на 8:39 обновлена ​​информация о вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – южный/юго-восточный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный;

БпЛА на юго-востоке Черкасщины, курс – северо-западный;

БпЛА на севере Запорожской области, курс – северный

БпЛА в центре Днепропетровщины, курс – северный.

9:14 – Кременчуг! движение ударных БпЛА в вашем направлении.

9:29 - БпЛА на Кировоградщине, движется в направлении Николаевщины.

9:37 - движение ударных БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасщины.

Обновление информации на 10:08:

БпЛА на севере Николаевщины – направление южное;

Ударный БпЛА на западе Полтавщины – курс на Черкасщину;

БпЛА на севере Черкасщины – в направлении Киевщины.

10:57 – "шахед" на востоке Николаевщины – курс западный;

БпЛА на Запорожье – курс западный.

По состоянию на 11.00 воздушная тревога продолжается в Черниговской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

Информация на 11:20:

"шахед" на западе Николаевщины – курс на Одесщину;

БпЛА в Запорожье - направление на Днепропетровщину;

Ударный БпЛА на востоке Черниговщины – курс на северо-запад;

Ударный БПЛА на востоке Киевщины – курс на Черниговщину.

11:50 - "шахед" на востоке Одесщины - курс западный.

В 12:18 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.

