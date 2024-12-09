Украину снова атаковали беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Утром 9 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 7:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областях военные сообщили в 5:15. Впоследствии обнаружили БпЛА на востоке Черниговщины, который двигался южный/юго-восточным курсом.
В 7:21 объявлена угроза применения вражеских ударных БпЛА с севера для Полтавской области. Отмечается, что БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.
8:03 - Харьковская, Запорожская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
По состоянию на 8:10 обновление информации о вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северный;
- БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – северо-восточный.
8:21 – Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Запорожской области, курс – северный.
В 8:25 военные предупредили жителей Харькова о БпЛА, который двигается в направлении города с юго-запада.
По состоянию на 8:39 обновлена информация о вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – южный/юго-восточный;
- БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный;
- БпЛА на юго-востоке Черкасщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на севере Запорожской области, курс – северный
- БпЛА в центре Днепропетровщины, курс – северный.
9:14 – Кременчуг! движение ударных БпЛА в вашем направлении.
9:29 - БпЛА на Кировоградщине, движется в направлении Николаевщины.
9:37 - движение ударных БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасщины.
Обновление информации на 10:08:
- БпЛА на севере Николаевщины – направление южное;
- Ударный БпЛА на западе Полтавщины – курс на Черкасщину;
- БпЛА на севере Черкасщины – в направлении Киевщины.
10:57 – "шахед" на востоке Николаевщины – курс западный;
- БпЛА на Запорожье – курс западный.
По состоянию на 11.00 воздушная тревога продолжается в Черниговской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.
Информация на 11:20:
Воздушные Силы ВС Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [09.12.2024 ]
- "шахед" на западе Николаевщины – курс на Одесщину;
- БпЛА в Запорожье - направление на Днепропетровщину;
- Ударный БпЛА на востоке Черниговщины – курс на северо-запад;
- Ударный БПЛА на востоке Киевщины – курс на Черниговщину.
11:50 - "шахед" на востоке Одесщины - курс западный.
В 12:18 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.
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ударні це ріпери і байрактари
а шахіди це, таки, камікадзе
"Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини.
Повітряні сили саме так повідомили, чи цей дебільний заголовок - витвір цензоровських писак?