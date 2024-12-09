РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4409 посетителей онлайн
Новости
7 756 14

Украину снова атаковали беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Утром 9 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 7:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областях военные сообщили в 5:15. Впоследствии обнаружили БпЛА на востоке Черниговщины, который двигался южный/юго-восточным курсом.

В 7:21 объявлена угроза применения вражеских ударных БпЛА с севера для Полтавской области. Отмечается, что БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - Сумщина/Полтавщина.

8:03 - Харьковская, Запорожская области – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

По состоянию на 8:10 обновление информации о вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северный;
  • БпЛА на юго-западе Харьковщины, курс – северо-восточный.

8:21 – Вражеские ударные БпЛА на северо-востоке Запорожской области, курс – северный.

В 8:25 военные предупредили жителей Харькова о БпЛА, который двигается в направлении города с юго-запада.

По состоянию на 8:39 обновлена ​​информация о вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – южный/юго-восточный;
  • БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-восточный;
  • БпЛА на юго-востоке Черкасщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на севере Запорожской области, курс – северный
  • БпЛА в центре Днепропетровщины, курс – северный.

9:14 – Кременчуг! движение ударных БпЛА в вашем направлении.

9:29 - БпЛА на Кировоградщине, движется в направлении Николаевщины.

9:37 - движение ударных БПЛА из Полтавщины в направлении Черкасщины.

Обновление информации на 10:08:

  • БпЛА на севере Николаевщины – направление южное;
  • Ударный БпЛА на западе Полтавщины – курс на Черкасщину;
  • БпЛА на севере Черкасщины – в направлении Киевщины.

Также читайте: Украину атакуют российские "Шахеды", в Киевской области работает ПВО, - Воздушные силы (обновлено)

10:57 – "шахед" на востоке Николаевщины – курс западный;

  • БпЛА на Запорожье – курс западный.

По состоянию на 11.00 воздушная тревога продолжается в Черниговской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

Информация на 11:20:

Воздушные Силы ВС Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine, [09.12.2024 ]

  • "шахед" на западе Николаевщины – курс на Одесщину;
  • БпЛА в Запорожье - направление на Днепропетровщину;
  • Ударный БпЛА на востоке Черниговщины – курс на северо-запад;
  • Ударный БПЛА на востоке Киевщины – курс на Черниговщину.

11:50 - "шахед" на востоке Одесщины - курс западный.

В 12:18 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия осенью запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года, - WSJ

Автор: 

Воздушные силы (2291) Шахед (981)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
якось дивно, що шахіди називають ударними

ударні це ріпери і байрактари

а шахіди це, таки, камікадзе
показать весь комментарий
09.12.2024 07:52
+1
"Ударний" - тому що не "розвідувальний".
показать весь комментарий
09.12.2024 09:54
+1
А "локаційно втрачені " куди поділись ?
показать весь комментарий
09.12.2024 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якось дивно, що шахіди називають ударними

ударні це ріпери і байрактари

а шахіди це, таки, камікадзе
показать весь комментарий
09.12.2024 07:52 Ответить
"Ударний" - тому що не "розвідувальний".
показать весь комментарий
09.12.2024 09:54 Ответить
та трохи тупо все, що не розвідник називати ударним
показать весь комментарий
09.12.2024 10:29 Ответить
А чому він не "ударний". Саме "ударний"... тільки один раз. Й "камікадзе" називати не можна бо камікадзе - пілот-смертник.
показать весь комментарий
09.12.2024 10:34 Ответить
А "локаційно втрачені " куди поділись ?
показать весь комментарий
09.12.2024 10:06 Ответить
по лісам і полям стирчать
показать весь комментарий
09.12.2024 10:28 Ответить
У гуглі подивитися важко?
"Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:17 Ответить
До 50% цих бпла - обманки без б/ч, з пенопласту та палок. Їхня справа - кружляти колами та відволікати ППО, коли паливо закінчується, вони падають і "локаційно втрачаються"...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:17 Ответить
А що за майже три роки війни не навчились відрізняти справні дрони від обманки ,шахеди біліші за розмірами за обманки.
показать весь комментарий
09.12.2024 13:17 Ответить
Україну знову атакують з безпілотники, - Повітряні сили

Повітряні сили саме так повідомили, чи цей дебільний заголовок - витвір цензоровських писак?
показать весь комментарий
09.12.2024 11:48 Ответить
 
 