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Россия осенью запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года, - WSJ

Росія запустила понад 6000 ракет і безпілотників по Україні за три місяці осені

За три месяца осени этого года армия РФ запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это втрое больше, чем за предыдущие три месяца и вчетверо больше, чем осенью 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют подсчеты The Wall Street Journal.

Отмечается, что Россия использует беспрецедентное количество беспилотников Shahed иранской разработки, а также больше баллистических ракет, которые труднее перехватывать. Кроме того, журналисты WSJ отмечают, что одной из новых тактик Москвы является использование дешевых беспилотников-приманок для истощения украинской противовоздушной обороны. До половины запущенных сейчас дронов могут быть невооруженными приманками.

Вероятно, запускать по Украине такое количество беспилотников России позволил завод в Татарстане. По данным источников WSJ, Россия может производить 1200 аналогов иранских Shahed в месяц.

В то же время Украина пытается противостоять атакам и активнее использует для этого методы радиоэлектронной борьбы. В частности, в октябре 93% всех беспилотников были перехвачены или потеряны, по сравнению с чуть более чем 8% баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. А уже в ноябре резко - до более 40% - вырос процент перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

В WSJ считают, что на такой показатель перехвата вражеских дронов в Украине влияет также более низкое качество российских аналогов Shahed, чем у оригинальных дронов.

Напомним, по данным Главного управления разведки, армия РФ уже использовала около 60 северокорейских ракет в войне против Украины.

Смотрите также: Неразорванную боевую часть российской ракеты Х-101 обнаружили на Буковине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

ракеты (3568) дроны (3909) Шахед (981)


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Ось це "братский народ" ,а хтось з цими чортами хоче про щось говорити ,це варвари ,це вбивці тому тільки смерть головного світового терориста путіна може зупинити цей жах.
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09.12.2024 09:52 Ответить
Ракет залишилось на 2-3 тижня (с)
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09.12.2024 10:14 Ответить
Це по данним люсі карамелькіної. Можливо він мав на увахі те, що його бойфренд більше не витримає.
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09.12.2024 14:12 Ответить
НАТа! Закрийте нам небо! Майте совість! По вас ніхто стріляє, нахєра вам ваше ППО ?
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09.12.2024 11:01 Ответить
да, да, дайте зброю, закрийте небо, дайте гроші, чому ми не в НАТО, дайте зевладі ще трохи все покрасти
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09.12.2024 11:59 Ответить
Це ти мені чи дєрьмаку?
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09.12.2024 12:21 Ответить
Ударів у відповідь при цій владі нема і не буде. Будемо і далі зберігати мир і спокій ворога.
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09.12.2024 14:10 Ответить
великий "стратег " буданов 2 2022 році розповідав, що у кацапів залишилось 150 ракет.....
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09.12.2024 14:32 Ответить
 
 