Россия осенью запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это в четыре раза больше, чем осенью 2023 года, - WSJ

За три месяца осени этого года армия РФ запустила по Украине более 6000 ракет и беспилотников. Это втрое больше, чем за предыдущие три месяца и вчетверо больше, чем осенью 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют подсчеты The Wall Street Journal.

Отмечается, что Россия использует беспрецедентное количество беспилотников Shahed иранской разработки, а также больше баллистических ракет, которые труднее перехватывать. Кроме того, журналисты WSJ отмечают, что одной из новых тактик Москвы является использование дешевых беспилотников-приманок для истощения украинской противовоздушной обороны. До половины запущенных сейчас дронов могут быть невооруженными приманками.

Вероятно, запускать по Украине такое количество беспилотников России позволил завод в Татарстане. По данным источников WSJ, Россия может производить 1200 аналогов иранских Shahed в месяц.

В то же время Украина пытается противостоять атакам и активнее использует для этого методы радиоэлектронной борьбы. В частности, в октябре 93% всех беспилотников были перехвачены или потеряны, по сравнению с чуть более чем 8% баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. А уже в ноябре резко - до более 40% - вырос процент перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет.

В WSJ считают, что на такой показатель перехвата вражеских дронов в Украине влияет также более низкое качество российских аналогов Shahed, чем у оригинальных дронов.

Напомним, по данным Главного управления разведки, армия РФ уже использовала около 60 северокорейских ракет в войне против Украины.

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