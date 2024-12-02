РФ выпустила по Украине уже около 60 северокорейских ракет, - ГУР МО

Россия использовала около 60 северокорейских ракет в войне против Украины.

Об этом это заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью для "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы имеем информацию о том, что Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет. Их точность, в принципе, не очень высокая. Мы понимаем, что те технологии, по которым их изготавливали, они устаревшие. С другой стороны они все-таки представляют опасность, потому что погибнуть от ракеты производства 24 года, или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям, разницы нет", - сказал Черняк.

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Такие ракеты являются угрозой не только для населения, но и для промышленных объектов Украины. Черняк также отметил, что КНДР поставляет России значительное количество артиллерийских боеприпасов.

"Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины, потому что, кроме того, что россия имеет свой военно-промышленный комплекс, она имеет свои мощности, она еще пользуется теми боеприпасами, которые поступают из Северной Кореи", - сообщил представитель разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что две тысячи военнослужащих из КНДР были направлены для поддержки российской армии.

В ГУР МО заявляли, что КНДР передала России более 100 баллистических ракет, 100 артсистем и миллионы снарядов.

Украинская разведка также сообщила, что примененная Россией против Украины ракета KN-23/KN-24 содержала иностранные компоненты, произведенные компаниями из пяти стран - КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

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