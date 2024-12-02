РФ випустила по Україні вже близько 60 північнокорейських ракет, - ГУР МО

Росія використала близько 60 північнокорейських ракет у війні проти України.

Про це це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв’ю для "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми маємо інформацію про те, що Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет. Їх точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі. З іншого боку вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року, чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, різниці немає", - сказав Черняк.

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Такі ракети є загрозою не лише для населення, але й для промислових об’єктів України. Черняк також наголосив, що КНДР постачає Росії значну кількість артилерійських боєприпасів.

"Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, тому що, окрім того, що росія має свій військово-промисловий комплекс, вона має свої потужності, вона ще користується тими боєприпасами, які надходять з Північної Кореї", - повідомив представник розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві тисячі військовослужбовців з КНДР були направлені для підтримки російської армії.

У ГУР МО заявляли, що КНДР передала Росії понад 100 балістичних ракет, 100 артсистем і мільйони снарядів.

Українська розвідка також повідомила, що застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

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