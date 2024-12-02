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РФ випустила по Україні вже близько 60 північнокорейських ракет, - ГУР МО

Скільки ракет КНДР випустила РФ по Україні: відповідь ГУР МО

Росія використала близько 60 північнокорейських ракет у війні проти України.

Про це це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в інтерв’ю для "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми маємо інформацію про те, що Росія застосувала проти України близько 60 північнокорейських ракет. Їх точність, в принципі, не дуже висока. Ми розуміємо, що ті технології, за якими їх виготовляли, вони застарілі. З іншого боку вони все-таки становлять небезпеку, тому що загинути від ракети виробництва 24 року, чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, різниці немає", - сказав Черняк.

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Такі ракети є загрозою не лише для населення, але й для промислових об’єктів України. Черняк також наголосив, що КНДР постачає Росії значну кількість артилерійських боєприпасів.

"Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України, тому що, окрім того, що росія має свій військово-промисловий комплекс, вона має свої потужності, вона ще користується тими боєприпасами, які надходять з Північної Кореї", - повідомив представник розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві тисячі військовослужбовців з КНДР були направлені для підтримки російської армії.

У ГУР МО заявляли, що КНДР передала Росії понад 100 балістичних ракет, 100 артсистем і мільйони снарядів.

Українська розвідка також повідомила, що застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн - КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

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Автор: 

КНДР (1210) ракети (4008) Андрій Черняк (8) ГУР (491)


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А скільки Україна випустила такого класу,які дали нам партнери
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02.12.2024 16:15 Відповісти
А чому Ви відразу запитали про ракети, які дали нам партнери? А чому не запитуєте, скільки ми виготовили своїх ракет і вдарили по цапії? Чи Ваша задача перевсти "стрілки" на партнерів, бо Боневтік молодець?
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02.12.2024 16:24 Відповісти
Особисто я не одної.Це наші партери зеленському допомагають чи борються за демократію,коми потрібні ці понти.Мені це нагадують фільми про гладіаторів,коли член сидить на трібуні та командують-а ну дайте їм стріли а лук в другому бо
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02.12.2024 16:46 Відповісти
Пане, наріду весь час кричали комуняки і малороси "дайте їм стріли а лук в другому бо", ходили і кричали "НАТО НІ", "ЯНКИ ГЕТЬ", Зек-яник відмовився підписувати вступ до ЄС, все бігли один поперед одного до москалів, а сьогодні нам щось завинили партнери? Нам більше завинили кацапи, які забрали ядерні боєголовки, ракети, стратегічні бомбардувальники і обіцяли захистити від будь-кого.
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02.12.2024 19:52 Відповісти
Баканов вирішив сьогодні підмінити Бубачку, бо в того патужний план?
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02.12.2024 16:22 Відповісти
Так і в нас уже є сто ракет. От тільки чомусь ми ними не стріляємо. Може вони як ті міни, що з міномета вилетіть не можуть?
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02.12.2024 18:22 Відповісти
 
 