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Загроза перебільшена, але вона існує, - ОТУ "Харків" про ризики для Харкова через передані Росії північнокорейські РСЗВ

Центр Харкова після удару

Війська РФ дійсно могли отримати від КНДР потужні реактивні системи залпового вогню М1991. Втім і до цього у ворога було чим гатити по Харкову.

Про це розповів речник ОТУВ "Харків" Євгеній Романов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, певна загроза від озброєння, отриманого росіянами від КНДР все ж є, Однак він зауважив, що окрім цих систем РФ має і інші далекобійні системи, якими можна завдавати ударів по Харкову.

"Я нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні системи залпового вогню, реактивні, це "Ураган", "Смерч", "Торнадо", які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза, я вважаю дещо перебільшена. Але вона існує", - підкреслив Романов.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що КНДР передала окупантам ракетні установки, якими армія РФ тепер може обстрілювати Харків.

Автор: 

КНДР (1210) Харків (5569) РСЗВ (207)


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А казали і попереджали ж, що Харків знесуть повністю і захоплять руїни.
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02.12.2024 15:17 Відповісти
У 22-му, ми дуже добре відчули,що таке Ураган,Смерч,Торнадо. Страшно, якщо знову повернеться цей жах....
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02.12.2024 15:49 Відповісти
 
 