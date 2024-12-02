Загроза перебільшена, але вона існує, - ОТУ "Харків" про ризики для Харкова через передані Росії північнокорейські РСЗВ

Війська РФ дійсно могли отримати від КНДР потужні реактивні системи залпового вогню М1991. Втім і до цього у ворога було чим гатити по Харкову.

Про це розповів речник ОТУВ "Харків" Євгеній Романов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, певна загроза від озброєння, отриманого росіянами від КНДР все ж є, Однак він зауважив, що окрім цих систем РФ має і інші далекобійні системи, якими можна завдавати ударів по Харкову.

"Я нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні системи залпового вогню, реактивні, це "Ураган", "Смерч", "Торнадо", які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза, я вважаю дещо перебільшена. Але вона існує", - підкреслив Романов.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що КНДР передала окупантам ракетні установки, якими армія РФ тепер може обстрілювати Харків.