Угроза преувеличена, но она существует, - ОТГ "Харьков" о рисках для Харькова из-за переданных России северокорейских РСЗО

Войска РФ действительно могли получить от КНДР мощные реактивные системы залпового огня М1991. Впрочем и до этого у врага было чем бить по Харькову.

Об этом рассказал спикер ОТГВ "Харьков" Евгений Романов в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, определенная угроза от вооружения, полученного россиянами от КНДР все же есть, однако он отметил, что кроме этих систем РФ имеет и другие дальнобойные системы, которыми можно наносить удары по Харькову.

"Я напомню, что на вооружении российских террористов есть дальнобойные системы залпового огня, реактивные, это "Ураган", "Смерч", "Торнадо", которые также могут доставать из района Белгорода до Харькова. Поэтому эта угроза, я считаю несколько преувеличена. Но она существует", - подчеркнул Романов.

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Ранее СМИ сообщали, что КНДР передала оккупантам ракетные установки, которыми армия РФ теперь может обстреливать Харьков.