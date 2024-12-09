Росія восени запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року, - WSJ

За три місяці осені цього року армія РФ запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці та вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підрахунки The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія використовує безпрецедентну кількість безпілотників Shahed іранської розробки, а також більше балістичних ракет, які важче перехоплювати. Крім того, журналісти WSJ відмічають, що однією з нових тактик Москви є використання дешевих безпілотників-приманок для виснаження української протиповітряної оборони. До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць.

Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко - до понад 40% - зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки, армія РФ вже використала близько 60 північнокорейських ракет у війні проти України.

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