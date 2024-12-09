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Новини
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Росія восени запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж восени 2023 року, - WSJ

Росія запустила понад 6000 ракет і безпілотників по Україні за три місяці осені

За три місяці осені цього року армія РФ запустила по Україні понад 6000 ракет і безпілотників. Це втричі більше, ніж за попередні три місяці та вчетверо більше, ніж восени 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать підрахунки The Wall Street Journal.

Зазначається, що  Росія використовує безпрецедентну кількість безпілотників Shahed іранської розробки, а також більше балістичних ракет, які важче перехоплювати. Крім того, журналісти WSJ відмічають, що однією з нових тактик Москви є використання дешевих безпілотників-приманок для виснаження української протиповітряної оборони.  До половини запущених зараз дронів можуть бути неозброєними приманками. 

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволив завод у Татарстані. За даними джерел WSJ, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських Shahed на місяць.

Водночас Україна намагається протистояти атакам та активніше використовує для цього методи радіоелектронної боротьби. Зокрема, у жовтні 93% усіх безпілотників було перехоплено або втрачено, порівняно з трохи більше ніж 8% балістичними та гіперзвуковими ракетами. А вже у листопаді різко - до понад 40% - зріс відсоток перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет.

У WSJ вважають, що на такий показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає також нижча якість російських аналогів Shahed, ніж у оригінальних дронів.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки,  армія РФ вже використала близько 60 північнокорейських ракет у війні проти України.

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ракети (4020) дрони (4662) Шахед (974)


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Ось це "братский народ" ,а хтось з цими чортами хоче про щось говорити ,це варвари ,це вбивці тому тільки смерть головного світового терориста путіна може зупинити цей жах.
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09.12.2024 09:52 Відповісти
Ракет залишилось на 2-3 тижня (с)
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09.12.2024 10:14 Відповісти
Це по данним люсі карамелькіної. Можливо він мав на увахі те, що його бойфренд більше не витримає.
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09.12.2024 14:12 Відповісти
НАТа! Закрийте нам небо! Майте совість! По вас ніхто стріляє, нахєра вам ваше ППО ?
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09.12.2024 11:01 Відповісти
да, да, дайте зброю, закрийте небо, дайте гроші, чому ми не в НАТО, дайте зевладі ще трохи все покрасти
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09.12.2024 11:59 Відповісти
Це ти мені чи дєрьмаку?
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09.12.2024 12:21 Відповісти
Ударів у відповідь при цій владі нема і не буде. Будемо і далі зберігати мир і спокій ворога.
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09.12.2024 14:10 Відповісти
великий "стратег " буданов 2 2022 році розповідав, що у кацапів залишилось 150 ракет.....
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09.12.2024 14:32 Відповісти
 
 