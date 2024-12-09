Оккупанты вывезли детей из ВОТ Донетчины в Екатеринбург, - ЦНС

Оккупанты вывезли украинских детей из ВОТ Донетчины на Урал для пропагандистских мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, на этот раз детей с ВОТ Донетчины вывезли в российский Екатеринбург на так называемую "елку". Поездка включает ряд пропагандистских мероприятий и лекций, на которых детям рассказывают о "русской идентичности" и обещают "большие перспективы" в составе России. Старших детей пытаются убедить остаться в России для обучения. Пропагандистский "тур" продлится две недели.

"Россияне осуществляют геноцид украинцев в 21 веке, отрицая право украинской нации на существование. Одним из аспектов этой политики является попытка изменить самоидентификацию украинских детей и ассимилировать целое поколение украинцев с русскими", - отмечает ЦНС.

Напомним, недавно ЦНС сообщали, что россияне заставляют работать людей с инвалидностью, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в оккупированном Бердянске команда "Народного фронта Путина" организовала "волонтерский" центр.

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