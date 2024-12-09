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Новости Война
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Оккупанты вывезли детей из ВОТ Донетчины в Екатеринбург, - ЦНС

Дітей із ТОТ Донеччини вивезли на Урал

Оккупанты вывезли украинских детей из ВОТ Донетчины на Урал для пропагандистских мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

Как сообщается, на этот раз детей с ВОТ Донетчины вывезли в российский Екатеринбург на так называемую "елку". Поездка включает ряд пропагандистских мероприятий и лекций, на которых детям рассказывают о "русской идентичности" и обещают "большие перспективы" в составе России. Старших детей пытаются убедить остаться в России для обучения. Пропагандистский "тур" продлится две недели.

"Россияне осуществляют геноцид украинцев в 21 веке, отрицая право украинской нации на существование. Одним из аспектов этой политики является попытка изменить самоидентификацию украинских детей и ассимилировать целое поколение украинцев с русскими", - отмечает ЦНС.

Напомним, недавно ЦНС сообщали, что россияне заставляют работать людей с инвалидностью, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в оккупированном Бердянске команда "Народного фронта Путина" организовала "волонтерский" центр.

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Автор: 

дети (6491) пропаганда (3675) Донецкая область (9636) Центр национального сопротивления (564)


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Діти мають природне відчуття ідентіфікаціі до іпсо, ми над дєдушкой Лєніним робили скетчі ще в перших класах.
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09.12.2024 15:36 Ответить
З тих часів багато що змінилось, зокрема і у методах роботи над психікою.
Повернуться або покаліченими, або адептами русского міра.
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09.12.2024 15:45 Ответить
часи і методи завжди одинакові
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09.12.2024 18:50 Ответить
 
 