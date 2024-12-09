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Новини Війна
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Окупанти вивезли дітей із ТОТ Донеччини до Єкатеринбурга, - ЦНС

Дітей із ТОТ Донеччини вивезли на Урал

Окупанти вивезли українських дітей із ТОТ Донеччини на Урал для пропагандистських заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву. 

Як повідомляється, цього разу дітей із ТОТ Донеччини вивезли до російського Єкатеринбурга на так звану "йолку". Поїздка включає низку пропагандистських заходів і лекцій, на яких дітям розповідають про "руську ідентичність" і обіцяють "великі перспективи" у складі росії. Старших дітей намагаються переконати залишитися в Росії для навчання. Пропагандистський "тур" триватиме два тижні.

"Росіяни здійснюють геноцид українців у 21 столітті, заперечуючи право української нації на існування. Одним із аспектів цієї політики є спроба змінити самоідентифікацію українських дітей та асимілювати ціле покоління українців з росіянами", - наголошує ЦНС

Нагадаємо, нещодавно ЦНС повідомляли, що росіяни змушують працювати людей з інвалідністю, які залишились на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в окупованому Бердянську команда "Народного фронту Путіна" організувала "волонтерський" центр.

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Автор: 

діти (5057) пропаганда (2799) Донецька область (8401) Центр національного спротиву (812)


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Діти мають природне відчуття ідентіфікаціі до іпсо, ми над дєдушкой Лєніним робили скетчі ще в перших класах.
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09.12.2024 15:36 Відповісти
З тих часів багато що змінилось, зокрема і у методах роботи над психікою.
Повернуться або покаліченими, або адептами русского міра.
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09.12.2024 15:45 Відповісти
часи і методи завжди одинакові
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09.12.2024 18:50 Відповісти
 
 