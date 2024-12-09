Бойцы бригады НГУ "Хартия" собирают средства на 3 разведывательно-ударных наземных роботизированных комплекса "ЛЮТЬ"

Пехотинцы 13-й бригады НГУ "Хартия", которая успешно работает сейчас на Харьковском направлении, собирают 2 млн гривен на три разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы "ЛЮТЬ".

Об этом сообщает телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Комплексы "ЛЮТЬ" помогут хартийцам выявлять огневые позиции врага, поражать российских оккупантов и их технику. Бойцам "Хартии" нужна "ЛЮТЬ", чтобы эффективно уничтожать врагов.

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Топ-3 крупнейшие благотворители будут иметь возможность назвать каждую из этих боевых машин.

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