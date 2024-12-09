Бійці бригади НГУ "Хартія" збирають кошти на 3 розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси "ЛЮТЬ"

Піхотинці 13-ї бригади НГУ "Хартія", яка успішно працює зараз на Харківському напрямку, збирають 2 млн гривень на три розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси "ЛЮТЬ".

Про це повідомляє телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Комплекси "ЛЮТЬ" допоможуть хартійцям виявляти вогневі позиції ворога, уражати російських окупантів та їхню техніку. Бійцям "Хартії" потрібна "ЛЮТЬ", щоб ефективно знищувати ворогів.

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Топ-3 найбільші благодійники матимуть можливість назвати кожну з цих бойових машин.

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