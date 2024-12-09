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Новини Війна
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Бійці бригади НГУ "Хартія" збирають кошти на 3 розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси "ЛЮТЬ"

Бригада НГУ Хартія

Піхотинці 13-ї бригади НГУ "Хартія", яка успішно працює зараз на Харківському напрямку, збирають 2 млн гривень на три розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси "ЛЮТЬ".

Про це повідомляє телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Комплекси "ЛЮТЬ" допоможуть хартійцям виявляти вогневі позиції ворога, уражати російських окупантів та їхню техніку. Бійцям "Хартії" потрібна "ЛЮТЬ", щоб ефективно знищувати ворогів.

Донатьте на Монобанку: https://send.monobank.ua/jar/7cyc1CHyLm

Топ-3 найбільші благодійники матимуть можливість назвати кожну з цих бойових машин.

Якщо донат робиться з картки іншого банку, додайте в коментар свої контактні дані, щоб з вами могли зв'язатися у разі, якщо ваш донат увійде в Топ-3.

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Автор: 

збір (332) Національна гвардія (1525) війна в Україні (3738)


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Умєров! Де F-16? Де наземні дрони?
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09.12.2024 16:51 Відповісти
А на що збирає кошти міністерство оборони ?
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09.12.2024 19:05 Відповісти
 
 