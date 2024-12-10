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Новости Санкции против России
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Канада ввела санкции против 9 россиян, причастных к пыткам и смертям украинцев

Нові санкції Канади проти росіян

Канада ввела санкции против девяти россиян за преступления против украинцев.

Об этом во вторник, 10 декабря, объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые санкции Канады касаются девяти лиц, причастных к применению пыток и других жестоких видов обращения в отношении задержанных граждан Украины, в частности военнопленных и гражданских.

В санкционный список внесены сотрудники и коллаборационисты из Федеральной пенитенциарной службы, Федеральной службы безопасности и Национальной гвардии России. Их участие в пытках и смертях украинских военнопленных и гражданских, в том числе правозащитников, в колониях было "хорошо задокументировано".

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"Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь внимание и разоблачить продолжающиеся нарушения прав человека режимом Путина и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою неспровоцированную захватническую войну против Украины",- заявила Жоли.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют в среду впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж

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Канада (2077) пытки (833) россия (95467) санкции (11282) военные преступления (1432)


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Там до сто сорока лямів треба санкції вводить,,, Пекельні!(,
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10.12.2024 20:20 Ответить
плюс 4 лярдiв на Китай!
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10.12.2024 20:52 Ответить
Заборонять відвідувати матчі НХЛ і кубка Стенлі на 3 роки !!!
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10.12.2024 20:22 Ответить
Я так розумію що санкції можна вводити аж до другого Потопу. Якщо по десятку кацапів на рік санкціювати.
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10.12.2024 20:28 Ответить
Нового потопу не буде, в Біблії про це ясно написано.
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10.12.2024 20:51 Ответить
так, Все буде набагато крутіше),,
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10.12.2024 21:20 Ответить
Який жах! 9 "рускіх" не зможуть милуватися Ніагарським водоспадом з канадійського берега!
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10.12.2024 20:46 Ответить
треба нещасним зробити водоспад на Волзi, паляницею.
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10.12.2024 20:54 Ответить
Ще забороніть їм дивитися хокей.
Але це вже звірство буде...
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10.12.2024 21:38 Ответить
 
 