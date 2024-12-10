Канада ввела санкции против 9 россиян, причастных к пыткам и смертям украинцев

Канада ввела санкции против девяти россиян за преступления против украинцев.

Об этом во вторник, 10 декабря, объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новые санкции Канады касаются девяти лиц, причастных к применению пыток и других жестоких видов обращения в отношении задержанных граждан Украины, в частности военнопленных и гражданских.

В санкционный список внесены сотрудники и коллаборационисты из Федеральной пенитенциарной службы, Федеральной службы безопасности и Национальной гвардии России. Их участие в пытках и смертях украинских военнопленных и гражданских, в том числе правозащитников, в колониях было "хорошо задокументировано".

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"Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь внимание и разоблачить продолжающиеся нарушения прав человека режимом Путина и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою неспровоцированную захватническую войну против Украины",- заявила Жоли.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза планируют в среду впервые обсудить санкции против российских гибридных угроз, среди которых вмешательство в выборы, кибератаки и экономический саботаж

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