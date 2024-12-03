Канада и дальше будет обучать украинских офицеров в Латвии, - глава МИД Жоли

Канада готова продолжать обучение офицеров Вооруженных сил Украины на базе своего контингента в Латвии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Жоли рассказала, что недавно она была в Латвии, где встречалась с канадскими военными, которые возглавляют многонациональную бригаду НАТО.

"Они только что завершили успешные военные учения, вероятно, самые важные для нас за последние 30 лет", - рассказала глава МИД Канады.

Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада утроила присутствие своих войск в Европе.

Также Жоли подчеркнула, что ее страна тренирует украинских офицеров и готова продолжать это и в дальнейшем на базе своего контингента в Латвии.

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"Мы очень довольны работой, которую мы делаем в Европе - как страна и как сильный член НАТО. Мы смогли утроить наше присутствие здесь, в Европе и, в частности, в Латвии со времени вторжения России в Украину. Мы также тренируем в Латвии украинских офицеров, и с нетерпением ждем продолжения этой работы",- заявила глава канадского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года - до 15 ноября 2026 года.

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