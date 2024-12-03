Канада й надалі навчатиме українських офіцерів у Латвії, - глава МЗС Жолі

Канада готова продовжувати навчання офіцерів Збройних сил України на базі свого контингенту в Латвії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Жолі розповіла, що нещодавно вона була у Латвії, де зустрічалась з канадськими військовими, які очолюють багатонаціональну бригаду НАТО.

"Вони щойно завершили успішні військові навчання, певне, найважливіші для нас за останні 30 років", - розповіла глава МЗС Канади.

Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада потроїла присутність своїх військ в Європі.

Також Жолі наголосила, що її країна тренує українських офіцерів і готова продовжувати це й надалі на базі свого контингенту в Латвії.

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"Ми дуже задоволені роботою, яку ми робимо в Європі - як країна і як сильний член НАТО. Ми змогли потроїти нашу присутність тут, в Європі і, зокрема, в Латвії з часу вторгнення Росії в Україну. Ми також тренуємо в Латвії українських офіцерів, і з нетерпінням чекаємо на продовження цієї роботи",- заявила очільниця канадського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки - до 15 листопада 2026 року.

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