Беларусь испытала новую ракету 9М318 у границы с Украиной, - "Беларускі Гаюн"
Сегодня, 10 декабря, в Беларуси была испытана новая зенитная управляемая ракета 9М318 для комплекса "Бук-МБ2" вблизи границы с Украиной. Это повлекло объявление воздушной тревоги в северных областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что испытания проводились на болоте "Ольманское" и территории бывшего авиационного полигона "Мерлинский" в южной части Беларуси.
В этом районе до 20 декабря 2024 года действует новая зона ограничения полетов с запретом полетов на высотах от земли до 20 км.
Что известно о ракете 9М318?
Ракета 9М318 предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей. Является модернизированным элементом системы "Бук-МБ2".
"Беларускі Гаюн" напоминает о том, что на этой же территории в феврале 2022 года проводились стрельбы в рамках учений России и Беларуси "Союзная решимость" с применением "Точка-У".
"Гаюн" также отметил, что поскольку зона ограничения действует до 20 декабря, не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Бук-М2Б"
"Бук-М2Б2"
А результат?
АналоговнетГавно......