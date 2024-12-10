РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9432 посетителя онлайн
Новости
6 627 5

Беларусь испытала новую ракету 9М318 у границы с Украиной, - "Беларускі Гаюн"

Білорусь випробувала нову ракету для ЗРК Бук-МБ2 поблизу кордону України

Сегодня, 10 декабря, в Беларуси была испытана новая зенитная управляемая ракета 9М318 для комплекса "Бук-МБ2" вблизи границы с Украиной. Это повлекло объявление воздушной тревоги в северных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что испытания проводились на болоте "Ольманское" и территории бывшего авиационного полигона "Мерлинский" в южной части Беларуси.

В этом районе до 20 декабря 2024 года действует новая зона ограничения полетов с запретом полетов на высотах от земли до 20 км.

Читайте также: В Беларуси разместят российский "Орешник" так, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным, - Лукашенко

Что известно о ракете 9М318?

Ракета 9М318 предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей. Является модернизированным элементом системы "Бук-МБ2".

"Беларускі Гаюн" напоминает о том, что на этой же территории в феврале 2022 года проводились стрельбы в рамках учений России и Беларуси "Союзная решимость" с применением "Точка-У".

"Гаюн" также отметил, что поскольку зона ограничения действует до 20 декабря, не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.

Читайте также: Лукашенко заявил о завозе десятков ядерных боеголовок в Беларусь

Автор: 

Беларусь (7889) испытания (378) ракеты (3567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бульба зовсім страх загубив
показать весь комментарий
10.12.2024 21:42 Ответить
То не ********,то Іпані кацапи все творять😭
показать весь комментарий
10.12.2024 21:58 Ответить
"Бук-МБ2"
"Бук-М2Б"
"Бук-М2Б2"
А результат?
Аналоговнет
Гавно......
показать весь комментарий
10.12.2024 21:45 Ответить
Еще один асадовский последователь не угомонится никак. Вот что бывает когда вместо того чтобы добить диктатора еще 2020 году с ним решили подарить цветы и провести перегаворы. Теперь еще пол века из за одной фашистской твари не будет покоя десяткам миллионов людей.
показать весь комментарий
10.12.2024 21:47 Ответить
Білоруси вже давно новий мотоцикл самі не можуть зробити. Яка нафіг нова ракета...
показать весь комментарий
11.12.2024 00:26 Ответить
 
 