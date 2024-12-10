Беларусь испытала новую ракету 9М318 у границы с Украиной, - "Беларускі Гаюн"

Сегодня, 10 декабря, в Беларуси была испытана новая зенитная управляемая ракета 9М318 для комплекса "Бук-МБ2" вблизи границы с Украиной. Это повлекло объявление воздушной тревоги в северных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что испытания проводились на болоте "Ольманское" и территории бывшего авиационного полигона "Мерлинский" в южной части Беларуси.

В этом районе до 20 декабря 2024 года действует новая зона ограничения полетов с запретом полетов на высотах от земли до 20 км.

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Что известно о ракете 9М318?

Ракета 9М318 предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей. Является модернизированным элементом системы "Бук-МБ2".

"Беларускі Гаюн" напоминает о том, что на этой же территории в феврале 2022 года проводились стрельбы в рамках учений России и Беларуси "Союзная решимость" с применением "Точка-У".

"Гаюн" также отметил, что поскольку зона ограничения действует до 20 декабря, не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни.

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